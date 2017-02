Minden ötödik startup Európába menekülne a Brexit elől

A felmérés eredményei szerint a brit kezdő vállalkozások 21%-a tervez irodát nyitni olyan európai nagyvárosokban, mint Berlin, Párizs és Stockholm. A Financial Times egy novemberi cikke szerint már három startup döntött ügy, hogy Berlinbe költözik a Brexit miatt, emellett közel 40 másik ilyen vállalkozás is komolyan fontolgatta a költözést.A mostani felmérés szerint tízből egy brit startup még székhelyét is elköltöztetné Londonból egy másik európai fővárosba, a legfőbb kihívásként a kockázatitőke-szerzési nehézségeket, az üzletvitel megdrágulását, az európai tehetségek bevonzásának és az európai értékesítés nehézségeit emelték ki a megkérdezett startup-vzetők a Brexittel kapcsolatban.