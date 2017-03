Minden tekintet a Molra szegeződik

Nagytulajdonos száll ki a Molból

Tegnap Nagy-Britannia aktiválta az 50. cikkelyt és ezzel hivatalosan is benyújtotta igényét az Európai Unióból való kilépésére. A piacok láthatóan már felkészültek erre a lépésre, hiszen nem történt nagyobb elmozdulás az aktiválást követően.Tegnap Amerikában változó volt a befektetői hangulat, a vezető indexek vegyes képet mutattak a kereskedés során, de nem történt fél százaléknál nagyobb elmozdulás az amerikai részvénypiacokon. Ázsiában negatív hangulatban folyt a kereskedés, azonban nem történt egy százaléknál nagyobb esés. A vezető európai határidős indexek állása alapján a hazai BUX-index a tegnapi záróértéke közelében nyithat, a határidős DAX- index 0,1 százalékos pluszban tartózkodik.A hazai részvénypiacon kiemelten érdemes figyelni a Molt, hiszen a Mol egyik nagytulajdonosa a CEZ nagy részvénycsomagot értékesít . 2007-ben egy stratégiai szövetség keretében 7,7 millió darab Mol törzsrészvényt vásároltak és most megválnának a részesedésüktől. Elképzelhető, hogy az értékesítés jelentős diszkonton fog történni, ez pedig nyomás alá helyezheti az árfolyamot. Ez ellen szól a Groupama OTP részvénycsomag eladása, ami nem okozott pánikot, sőt az értékesítést követően az OTP részvények árfolyama még emelkedni is tudott.