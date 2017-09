Mindenki ettől rettegett - Vérfürdő zajlik egyetlen döntés miatt a kriptopénzeknél

Kína hadat üzent

Valamennyi valuta/token kibocsátási tevékenységet azonnal be kell szüntetni

A token kibocsátás illegális tevékenységnek minősül Kínában

Az eddig létrejött ICO-kat felülvizsgálják

A bankok és más pénzügyi intézmények az ICO-kkal kapcsolatban semmiféle tevékenységet sem folytathatnak

Aki már részt vett ICO-ban, annak a befektetése visszajár

Közzétettek egy listát a 60 vezető ICO-platformról, amelyeket a helyi pénzügyi felügyeleteknek át kell vizsgálniuk

A Basic Attention Token (BAT) ICO 24 másodperc alatt 30 millió dollár kezdő finanszírozást gyűjtött.

A Status ICO több mint 100 millió dollár gyűjtött 24 órán belül.

A Block.one új rekordot állított fel az EOS token árusításával, melyet 5 nap alatt 185 millió dollár értékben értékesítette.

Az OmiseGo nevű cég és token megközelítően két és fél hónappal a kezdeti token értékesítés után unikornis lett (a startup cég token alapú értéke meghaladta az egymilliárd dollárt).

Mindezeket figyelembe véve hosszú távon szükségszerűvé válik az ICO-k bizonyos mértékű szabályozása, azonban teljes lefolytása kontraproduktív és decentralizáció ellenes, amivel - mint azt láthatjuk az árfolyamokon - negatívan hatnak a kriptopénzek teljesítményére. Hosszú távon könnyen elképzelhető, hogy az ICO az egyik legjelentősebb finanszírozási technológiává fogja kiforrni magát, a kriptopiaci elemzők a teljes iparágat a “Netscape" pillanathoz hasonlítják (gyakorlatilag ez volt a dotcom lufi kezdete). Gondoljunk csak bele, a dotcom lufiban alakult cégek 99 százaléka megbukott, akik viszont túlélték pillanatnyilag az egész iparágat uralják.

Az elmúlt hónapokban egy új őrület ütötte fel a fejét, az úgynevezett nyilvános érmekibocsátás (ICO), mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy az újonnan indult blockchain-technológiákon alapuló projektek nem dollárban, vagy egyéb devizában, hanem digitális valutában vonnak be forrásokat a működésükhöz. Annak ellenére, hogy egy teljesen szabályozatlan piacról van szó, csak az idén ICO-k által közel 1,6 milliárd dollárnyi tőkét sikerült bevonnia startupoknak, így egyre több hatóság aggódik, hogy megszaporodtak az olyan ICO-k, amelyek vagy eleve illegális tevékenységet kívánnak végezni, vagy feltételezhetően visszaélés, pénzlopás céljából jöttek létre.A kínai kormánynál most betelt a pohár, és hét kínai intézmény (többek között a People Bank of China, a kínai tőzsdefelügyelet, a kínai bankfelügyelet, a kínai biztosítói felügyelet) kiadott egy közös közleményt, amelynek a legfontosabb gondolatai a következők:A kínai jegybank aggályai minden bizonnyal jogosak, ugyanis az utóbbi időben már olyannyira elharapódzott az ICO őrület,, hogy a befektetők pontosan tudnák, mibe veszik bele maguk:Csak hab a tortán, hogy elméletileg aki tokeneket akar kibocsátani, az első lépésként - csak úgy mint azt anno Satoshi Nakamoto tette a Bitcoin esetében - publikálja a vállalkozás működését, és elméleti hátterét leíró dokumentumot, az úgynevezett white papert, azonban mostanság a kisbefektetők körében olyan népszerűvé váltak az ICO-k, hogy sokan ezt elhagyva csak egy honlapot, vagy nemegyszer csupán egy videót csinálnak az ötlet bemutatására.Azt azonban érdemes megemlíteni, hogy Kína még 2013-ban hasonló módon megtiltotta a helyi tőzsdéknek, hogy jüanért cserébe Bitcoint adjanak el a kisbefektetőknek, aminek eredményeként hatalmasat esett a kriptopénz árfolyama, azonban a tiltást később feloldották, a Bitcoin árfolyama pedig tovább szárnyalt.Kína egyébként hatalmas játékos az ICO piacon, a coinmarketcap számításai alapján az idén eddig összesen 1,6 milliárd dollárnyi tőkét vontak be ICO-k által, aminek 40 százalékát kínai kisbefektetőt, illetve intézmények vásárolták meg.

Mi is az a ICO?

Ahhoz, hogy a működési mechanizmust el tudjuk képzelni, kezdjük el egy egyszerűsített történettel. Képzeljük el, hogy kedvenc együttesünk elhatározza, hogy új üzleti modellének részeként, bevezeti minden koncertjén a VIP szekciót. Ezen kívül univerzális VIP örökbérleteket fog kibocsátani, mellyel az össze jövőbeli koncertre be lehet menni a VIP szekcióba, és ezen kívül ezeket a bérleteket a kibocsátás után is úgynevezett másodlagos piacokon adni és venni lehet. Nézzük mi is történik ezeknek a VIP bérleteknek az árával (első ábra).

Miben különbözik egy klasszikus cég egy token alapon működőtől avagy egy ICO egy IPO-tól ?

Először a VIP örökbérletek még nem állnak rendelkezésre, azonban az együttes intenzív marketing kampányba kezd ahol többek között kitűzik az árusítás időpontját is. Ezután következik a bérletek tényleges árusítása ahol a rajongók közvetlenül a zenekartól vásárolhatják meg az örökbérleteket. Hívjuk ezt az esemény kezdeti bérlet kibocsátásnak, gyakorlatilag a bérletek tekinthetőek úgy mint tokenek, a kezdeti bérlet kibocsátás pedig az ICO-nak felel meg. Azt, hogy pontosan milyen áron és hogy hány darab örökbérletet ad el az együttes most és hányat esetleg egy későbbi időpontban a bérletkibocsátás stratégiája határozza meg. Fontos megjegyezni, hogy a kezdeti örökbérlet kibocsátás alkalmával jó eséllyel még nincs meg a következő album, és nincs kitűzve a következő koncert ilyen szempontból a rajongók kvázi látatlanban, egy jövőbeli fiktív ígéret reményében veszik meg a bérleteket.A kezdeti örökbérlet kibocsátás után a bérletek saját életet kezdenek élni, a rajongók adják és veszik egymás között. Nyilvánvalóan az árfolyam csökken negatív hírek hatására, mint például az együttes tagjai összevesztek egymással és elképzelhető, hogy soha többet nem lesz koncert. Ha pedig mégis kitűzik az első koncerteket akkor pedig az árfolyam az egekbe szökken. Mivel a bérlet örökbérlet, az első sikeres koncert után a bérleteket továbbra is szabadon lehet adni és venni, az áruk nagyjából attól függ, hogy a rajongók mekkora esélyt látnak a következő sikeres koncertre.Gyakorlatban többféle nevet is használnak a fentiekhez hasonló finanszírozás és üzleti modellek leírására, token alapú gazdaság, token alapú üzleti modellek, token kereskedelem. ICO (Initial Coin Offerings, kezdeti token értékesítés) pusztán ennek csak a legelső fázisa, ahol egy kicsit hasonlóan mint a klasszikus részvénytársaságok IPO (Initial Public Offering), elsődleges forgalomba hozatala, a tokenek egy része értékesítésre kerül. Habár az ICO pusztán csak a legelső token értékesítés, gyakran indirekt módon az egész terület elnevezésére használják.A legfontosabb különbség egy klasszikus és egy token alapú modell között, hogy az utóbbinál az üzleti modell egy vagy több token-re van felépítve, melyekkel aktív módon kereskedni lehet. A token, gyakorlatilag egy digitális “jegyet" - “bérletet" jelent, mellyel aktív módon lehet kereskedni. A token jelenthet valamiféle jogot egy platform használatára, jogosultságot a cég szabályainak módosítására, speciális kriptovalutát, de az is elképzelhető, hogy a token értékét közvetlen módon garantálják például gyémánt vagy bitcoin segítségével. A token általában nem jelent a jogi értelemben vett céges részesedést, mivel azonban a legtöbb ilyen jellegű alkalmazással online platformokat hoznak létre, tekinthetjük úgy, hogy a token a platformban való “részesedés".

Egy ICO-t nem feltétlen szigorú értelemben vett cégek csinálnak, sok esetben közösségi alapon szerveződött csoportok, vagy DAO (decentralised autonous organisation) stílusban felépült szervezetek.

Egy IPO-nál (Initial Public Offering, első nyilvános forgalombahozatal) a befektetők céges részesedést kapnak részvények formájában, melynek értékét különböző jog szabályzók is garantálják. Ezzel szemben egy ICO-nál a platformban való részesedését általában feltörhetetlen és megváltoztathatatlan nyilvános smart-contractok biztosítják melyeket valamely blokklánc platformon valósítanak meg.

Egy ICO-nál elképzelhető, hogy a végleges termék még csak prototípus szintjén sincsen készen. Általában egy white paper, egy projekt terv és egy jó csapat elég egy sikeres ICO-hoz.

A token rendszerek alapja egy a blokkláncra telepített kód, mely pontosan definiálja, ki kaphat tokent, hogyan lehet a tokeneket eladni venni és váltani, illetve a rendszer token kibocsátási stratégiája (mikor és mennyi token-t, hogyan fognak kibocsátani). A legfontosabb dolgot azonban, hogy pontosan mennyit is ér egy token például bitcoin vagy USD függvényében nem szokták fixálni (már ha egyáltalán lehetséges is lenne), hanem az ár dinamikusan alakul ki a piacon a kereslet és kínálat függvényében.

Az ICO-k teljesen automatikusan, kriptovaluta és pszeudo anonimusz módon működnek. Az ICO kezdetekor a megfelelő mennyiségű kriptovalutát (pl. bitcoin, ether, dash) kell átutalni az ICO nyilvános címére, ezek után az ember automatikusan megkapja a kellő mennyiségű token-t.

A klasszikus céges és finanszírozási formákkal ellentétben, az ICO-k világa majdnem teljesen szabályozatlan. A közös bizalmi alapot egy blokkláncra telepített megváltoztathatatlan és feltörhetetlen protokoll alkotja, mely azonban eléggé gyerek cipőben jár még. Éppen ezért nagyon sok a csalás, visszaélés, ponzi, pump & dump séma, stb. Ha létezik már szabályzói oldal sem feltétlen segíti elő a technológia elterjedését, például Kínában éppen egész egyszerűen betiltották, hogy helyi cégek ily módon finanszírozzák magukat.

Mélyrepülésben a kriptodevizák

A kínai bejelentés hatására nagyot zuhant a kriptopénzek árfolyama, a nagyobb piaci kapitalizációval rendelkező virtuális péznek közül több 20-50 százalékos esést szenvedett el néhány nap alatt.

Névjegy független blockchain tanácsadó, elvégezte a Certified Bitcoin Professional, MIT Fintech, MIT Cybersecurity képzéseket, pillanatnyilag a Microsoft Azure Blockchain as a Service témakörrel kapcsolatban dolgozik projekteken Frankfurtban.

A legnagyobb esést a tavaly indult NEO szenvedte el, mely 54 százalékot veszített az értékéből 3 nap leforgása alatt. A NEO esése egyébként nem véletlen, hiszen egy komoly hátszéllel rendelkező kínai projektről van szó, így érzékenyen érintette a kínai bejelentést. Persze a mostani esés is relatív, ugyanis a mostani értékvesztés után is a Neo ára csak az idén a 140-szeresére emelkedett. A legkisebb esést a Moneronál és a Ripplenél látni, míg a Bitcoin árfolyama 18 százalékot esett. Ez részben a kínai bejelentésnek, részben pedig annak lehet betudható, hogy a kisbefektetők elkezdtek pánikolni a nagyobb esések láttán, így elkezdtek megszabadulni kriptobefektetéseiktól. Ezt támasztja alá az is, hogy csak az elmúlt 24 órában a két legnagyobb tőzsdéről, a Bittrexről és a Poloniexről összesen 140 millió dollárt Bitcoinból, és 41 millió dollárt mentettek ki Etherből.