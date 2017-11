Mindent átrajzol a klímaváltozás - Nem győzik frissíteni a világ térképeit

A National Geographic világatlaszának 2014-ben kiadott, 10. kiadása nagyjából megegyezett a térkép korábbi fél évszázad során publikált változataival, a kontinensek körvonalaitól egészen a jellegzetes levédett betűtípusig. Volt azonban egy fontos különbség - mégpedig az Északi-sark alakját tekintve. A NASA és az Egyesült Államok krioszférára (vagyis a Föld felszínét borító különféle hó- és jégformációikra) specializált ügynöksége, az NSIDC (National Snow and Ice Data Center) adataira támaszkodva a Nat Geo 2013-ban rajzolta újra az Északi-sark térképét, amely a jégpáncél jelentős visszahúzódását mutatta.A térképeket korábban jellemzően politikai változások - új országok, nevek és határok módosulása - miatt kellett átrajzolni, az érintett részletekkel, adatokkal kapcsolatban pedig a kormányok és nemzetközi szervezetek adtak jóváhagyást a térképkészítőknek. A fizikai paraméterek változásával kapcsolatban azonban értelemszerűen nem várhatnak hasonló megerősítésekre, hiszen a föld képének változásait felügyelő hatóság nem létezik.

Műholdkép egy jéghegyről, amely az antarktiszi Pine Island gleccserről szakadt le 2013 júliusában. A Szingapúr méretű, 700 négyzetkilométeres jéghegy nagyban befolyásolhatta a hajózási útvonalakat, ezért a kutatók megpróbálták előre jelezni mozgását. Forás: MTI/NASA

A térképekre többé gondolhatunk úgy, mint ahogyan a kultúránkba beleivódott: a falra kifüggesztett, statikus, hosszú ideig a változatlan állapotokat mutató, és a port gyűjtő információs ábrákra

A vátozások megjelenítését emellett a klímaváltozás gyorsasága és kiterjedt jellege is nehezíti. Amint a térképészek befejezték a munkát, szinte máris újrakezdhették. A sarki jég olvadása ugyanis olyan gyors, hogy az új térkép kis túlzással azonnal elavulttá is vált.- hívja fel a figyelmet Alastair Bonnett, a newcastle-i egyetem társadalmi földrajz professzora az Atlas Obscurának Kiaknázva a digitális korszak kínálta lehetőségeket, több térképkészítő műhely új típusú térképeket hozott létre, amelyek igyekeznek ezt a változó jelleget, illetve magukat a változásokat is szemléletessé tenni. A klímaváltozás és a digitalizáció így együttesen a térképkészítés és -használat módjában is alapvető változásokat hoz. Ilyen alternatív térképeket készít a MapAction vagy a Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) nevű csoportok is.A HOT például önkéntes helyszíni és távszerkesztőket is igyekszik bevonni a térképkészítés folyamatába, amelynek fő célja elősegíteni az országok és humanitárius szervezetek felkészülését és megfelelő reakcióját a természeti katasztrófákra. Így egy bizonyos ország vagy régió feltérképezésének munkájához a világ másik pontjáról is hozzá tud járulni az, aki akar. Például úgy, hogy egy műholdfelvétel hozzá online eljuttatott egy képkockája alapján körvonalas rajzot készít az utakról vagy épületekről, ami alapján aztán frissíthetik az adott terület digitális térképét, amelyet pedig azután például a segélyszervezetek használhatak munkájukhoz.

Forrás: Humanitarian OpenstreetMap Team

A történelmileg a térképészetet egy magasan képzett személyek által végezhető, kifinomult technikaként láttató képzet felől tehát a munka drasztikusan leegyszerűsödött. Azzal együtt is, hogy bizonyos, földtani, geológiaiA digitális eszközök az együttműködés új formájának kombinációja tehát megoldást kínálhat a klímaváltozás és hatásainak térképészeti lekövetésére; sőt, a drónok alkalmazásával a HOT már napon belüli frissítéseket is képes volt elvégezni a kolumbiai földcsuszamlásokról készült térképein. Az elmúlt évben a HOT-nál egyértelműen az ilyen, "sérülékenységi és kitettségi" térképészet iránti kereslet erősödését érzékelték, miután a Föld népességének mind nagyobb része tapasztalja meg a klímaváltozást. A HOT legutóbbi projektjeiben öt, a közelmúltban bekövetkezett katasztrófa következményeire fókuszált, és több mint 4800 önkéntes támogatásával igyekezett a mexikói földrengés, a dél-ázsiai áradások, illetve a karibi térség hurrikánjainak pusztítását feltérképezni.A régi térképeket azonban akkor sem kell majd kidobni, ha a digitális térképek a jövőben esetleg akár már egy percen belül is képesek lesznek megjeleníteni a változásokat. Azok ugyanis kiváló összehasonlítási alapot képeznek az elmúlt években bekövetkezett módosulások nyomon követésére, ahogyan például a National Geographic oldalán látható gif is mutatja az északi-sarki jégsapka aggasztóan gyors visszahúzódását.