Mit adott nekünk tegnap az Apple?

Lelőtték a poénokat

Nagy dobások?

Utólag már nehéz megmondani, hogy mennyire lepődtünk volna meg a tegnapi bejelentéseken, ha nem történt volna meg múlt hét pénteken az Apple történetének legsúlyosabb szivárogtatása, de az tény, hogy így már nem sok izgalom maradt a keddi bemutatóra, gyakorlatilag azt kaptuk, amit már múlt héten megírt a 9to5Mac és a MacRumors. Persze az igazi rajongók biztosan így is nagyon elégedettek, a kaliforniai bemutató helyszínén például rendszeres ováció kísérte Tim Cook és a többi vezető bejelentéseit, és bizonyára újra sorok állnak majd az Apple Store-ok előtt, ha elkezdik értékesíteni az új telefonokat és a többi kütyüt, de semleges szemlélőként vagy befektetőként inkább unalmasnak mondható volt a bemutató, nem véletlen, hogy az esemény végére az Apple árfolyama is inkább lefelé konyult, a sok szivárogtatás miatt a befektetők is inkább a negatívumokra fókuszáltak.Több új kütyüt is bemutatott tegnap az Apple, ezek közül természetesen az új iPhone volt a legérdekesebb, a nagy kérdés az volt, mer-e nagyot előre lepni az Apple, vagy marad az a maszatolás, amit az elmúlt években már megszokhattunk, kicsit reszelnek a telefonokon, amivel megint közelebb kerülnek a versenytársakhoz, de többre nem telik, mint hogy újra utolérik a nagy riválisokat. Dizájn szempontból az iPhone 8 és a 8 Plus nem hozott nagy izgalmakat, nagyjából úgy néznek ki, mint a 7-es (és a 6-os!) széria telefonjai, a különbség csak annyi, hogy a 8-asok üveg hátlapot kaptak, amire a vezeték nélküli töltés miatt volt szükség, de maradt a Home gomb, a belépésre továbbra is a Touch ID szolgál, és maradt a kijelző körül a relatíve vastag keret is, ez 2017-ben a csúcskategóriában már inkább cikinek számít. És persze szinte minden paraméterében kicsit jobb lett a 8-as a 7-eshez képest, erősebb és gyorsabb a processzor, állítólag valamivel tovább bírja egy töltéssel az akkumulátor, de ezek nem olyan fícsörök, amiért lecserélik majd a mobilozók az iPhone 7-esüket. A kamera már érdekesebb kérdés, ebben évről-évre olyan a javulás a mobiliparban, ami miatt már el lehet gondolkodni a régebbi mobilok lecserélésén, de az iPhone 8 ebben sem lépett nagyot előre, a hardware nagyon hasonló (ugyanaz?) az előző modelléhez, inkább szoftveresen történtek változások, jobb lett a pixelfeldolgozás, gyorsabb lett az autofókusz és a zajcsökkentés is jobban működik, az iPhone 8 Plus pedig egy új Portrait Lighting üzemmódot is kapott, amivel állítólag sokkal jobbak lesznek a képeink, az első teszteket azonban még megvárnánk azzal, hogy csak a kamera alapján ajánljuk a 8-as szériát a 7-essel szemben. Összességében tehát inkább óvatos evolúció, mint revolúció az, ami a 8-as iPhone-nál látszik, az Apple a gyorsabb processzorral, a jobb kamerával ment a versenytársak után (víz és por elleni védelemben még mindig gyengébb, mint más csúcsmobilok), egyelőre nem könnyű megindokolni, miért cserélje le valaki a régebbi telefonját az iPhone 8-ra.

Forrás: Josh Edelson / AFP

A Model X azonban már jóval nagyobb dobás, régóta nem lépett előre akkorát dizájnban az Apple, mint ezzel a telefonnal. A mobil előapját teljes egészében kitölti a kijelző, emiatt eltűnt a Home gomb és ezzel az ujjlenyomat-leolvasás is, részben emiatt kellett kitalálnia egy másik azonosítási módszert az Apple-nek, ami a 3D-s arcszkennelés lett. Hogy mennyire számítanak ezek újdonságnak? A keret nélküli nagy kijelző egyáltalán nem, ezzel gyakorlatilag behozta a lemaradását az Apple más csúcsmobilokkal szemben (Samsung Galaxy S8, Essential Phone, Xiaomi Mi Mix stb.), igaz az előlapot talán az iPhone X-nél tölti ki leginkább a kijelző. A 3D-s arcszkenner viszont érdekes újítás, és ha majd valóban megbízhatóan működik (a bemutatón óriási blama volt, hogy a szoftvertervező csapat vezetőjének nem sikerült belépnie a mobiljába a Face ID-vel), akkor könnyen új iparági sztenderddé válhat. A mobil hardvere szinte semmilyen szempontból (kijelző felbontása, processzor sebessége, belső memória mérete stb.) nem az iparág legjobbja, de persze nem is feltétlenül kell annak lennie, ha valamihez nagyon ért az Apple, az a hardver és a szoftver optimalizálása, egymáshoz csiszolása, ami a gördülékeny működés szempontjából talán fontosabb is, mint a nyers erő és a sebesség. Összességében az iPhone X egy szuper telefon, az elmúlt évtized egyik legnagyobb dobása az Apple-nél, kár, hogy pofátlanul drága, a 380-437 ezer forintos magyarországi ár nehezen igazolható egy telefonért.

Forrás: Josh Edelson / AFP

A többi bejelentett kütyüről, az okosóráról vagy az Apple TV-ről továbbra is azt gondoljuk, hogy azért fontosak, hogy az Apple ökoszisztémája teljes legyen, de nem ezek lesznek azok a készülékek, amik a bevételek vagy a profit nagy részét hozzák. Egyébként továbbra sem látszik, hogy az okosóra lenne az a kütyü, ami kiváltaná a mobilokat (főleg a magyarországi 120+ ezer forintos áron), de ettől még el lehet belőle adni világszerte néhány tízmillió darabot évente, az Apple TV viszont már lehet nagyobb dobás, nem is a hardvere miatt, amiben megint csak sok szempontból a konkurenciát érte utol az Apple, hanem a tartalmi oldal miatt, a 4K és a sport tartalom ütős lesz.

Forrás: Josh Edelson / AFP

Lesz, de csak később

Feladja Kínát az Apple?

Árfolyam

A befektetőket egyértelműen az érdekli, hogy az Apple messze legfontosabb terméke, a bevételek közel kétharmadát adó iPhone értékesítése hogyan alakul. Ezzel kapcsolatban lehetnek aggályok, mivel az iPhone X-et csak november elején dobják piacra, vagyis annak a bevételei már nem jelennek meg a cég idén szeptember végén záródó pénzügyi évébe, ráadásul az iPhone 8 és a 8 Plus eladásait is visszavetheti, ha sokan az X miatt kivárnak. A legrosszabb forgatókönyv az lenne, ha a vevők az X-re várnának, emiatt a vártnál alacsonyabb lenne a 8-as széria eladása, és időközben kiderülne, tovább csúszik az X-modell bevezetése. Az Apple egyébként augusztus elején még azt jelezte előre, hogy a júliustól szeptemberig tartó negyedik pénzügyi negyedévben 49-53 milliárd dollár bevételt érhet el, ez alapján a cég vezetői nem számítanak lassulásra az iPhone eladásokban.Nagy kérdés, hogy mi lehet az Apple stratégiája a világ egyik legnagyobb és leggyorsabban bővülő mobilpiacán, Kínában ugyanis a trend a csúcsminőségű és relatíve olcsó, elsősorban kínai mobilok irányába mutat, a nálunk kevésbé ismert Oppo, Vivo vagy Xiaomi elképesztő dizájnú és tudású csúcsmobilokat dob piacra a Samsung- vagy az Apple-mobilok árának a töredékéért. Persze a kínálatban még mindig ott van az iPhone SE, de olyan áron Kínában sokkal menőbb telefonokat is lehet kapni.Pletykák már hónapok óta voltak arról, hogy az iPhone 10 éves jubileumára valamilyen nagy dobással készül az Apple, nagyjából tudni lehetett, hogy milyen lesz az új iPhone, részben a teljes előlapot kitöltő kijelzőről vagy az arcfelismerésről szóló hírek repítették felfelé az Apple árfolyamát, csak idén 39 százalékot emelkedett az Apple, miközben a szélesebb amerikai részvénypiac csupán 12 százalékkal került feljebb. Tegnap a bemutató nagy része alatt is emelkedett az árfolyam, amikor azonban kiderült, hogy az előzetesen kiszivárgottakhoz képest nincsen nagy bejelentés, ráadásul az egyetlen nagy dobás, az iPhone X is hónapok múlva kerül csak piacra, az árfolyam esni kezdett, a kezdeti 1 százalék feletti pluszból a negatív tartományba fordult a kurzus.

Akkor most mi van?

Befektetői szemmel nézve az Apple tegnapi bemutatója kifejezetten unalmas volt, a múlt pénteki kiszivárogtatások után meglepetés nem, inkább csak kérdések maradtak: Az Apple tényleg csak arra képes, hogy az új kütyüivel nagyjából utolérje a versenytársakat? Jól fog fogyni az iPhone 8 úgy, hogy nem sok a változás a 7-eshez képest? Kínát teljesen feladja az Apple? Nem csak egy trendi kiegészítő, hanem a mobiltelefonok utódja lesz az okosóra?Összességében újra bebizonyosodott, hogy a befektetőknek nem erre az eseményre érdemes figyelniük, ennél sokkal fontosabbak a negyedéves és éves beszámolók, és a menedzsment előrejelzései. Az éves beszámolót október 24-én teszi közzé a cég, akkor többet megtudunk majd a cégről, mint a tegnapi túlhájpolt bemutatón.