Mit gondolnak az elemzők a nagy Mol-sztoriról?

A CEZ döntése nem, az időzítése azonban némileg meglepőnek mondható - mutatott rá Harcsa Norbert, aki arra számított, hogy a cseh társaság ezzel megvárja a kötvény lejáratát, és július-augusztus körül lép. A CEZ negyedik negyedéves gyorsjelentése ugyanis már előre jelezte a Mol-részvényekből idén várhatóan befolyó összeget. A CEZ 109 százalékon veszi vissza a kötvényt, ami 20 435 forint körüli részvényárat jelent, és a részvénycsomag magyar viszonylatban jelentősnek számító méretére tekintettel az aukción pedig valószínűleg jelentős, legalább 5 százalékos diszkont mellett keltek el a papírok. A Mol-részvény az elmúlt négy hónapban 1000 forintos sávban mozgott, miközben a szektortárs papírok jelentős emelkedéseket is teljesesítettek. A kivárás oka nagyrészt a CEZ tulajdoni hányadának várható sorsával kapcsolatos bizonytalanság lehetett, ami a szerda esti bejelentéssel eltűnt, vagyis a Mol-papír egy bizonytalansági tényezőtől felszabadult - fogalmazott Harcsa Norbert.A döntés mögötti pontos okok nem világosak, de várható volt, hogy a CEZ előbb utóbb értékesíti Mol-részesedését, hiszen a csomag valamekkora bizonytalansági tényezőt jelentett a cseh társaság számára is - véli Vágó Attila. A Concorde Értékpapír elemzője szerint a lépés mellett szólt az is, hogy a két társaság tevékenysége között szűk az átfedés, a cseh vállalat pedig jellemzően nem részvénybefektetőként lép fel. Miután a CEZ a kötvényt prémiummal veszi vissza, viszont diszkonttal adja tovább a részvényt, valamekkora vesztesége keletkezik az ügyleten - fogalmaz Vágó. (Reggel a CEZ közölte, hogy 7,5 százalékos diszkonttal került sor a nála lévő Mol-részvények értékesítésére.) Összességében azonban az elemző szerint 2007 óta a társaság vélhetően nem járt rosszul az üzlettel (opciós díjak a Moltól), a pozíció zárásával a CEZ is megszabadult egy bizonytalansági faktortól. Ami a Mol-árfolyam várható alakulását illeti, első körben nem kizárt, hogy a papír nyomás alá kerülhet az aukciós diszkontra tekintettel, a részvény azonban várhatóan le fogja dolgozni az aukció jelentette diszkont-hatást, a papír iránti keresletet ugyanis fundamentális és technikai okok is támogatják - mondta Vágó Attila. A CEZ kiszállásának pozitív hatásaiközött említhető, hogy emelkedhet a Mol közkézhányada is, ami segíthet új piacokat találni a hazai olajtársaságnak - tette hozzá.Kérdés, hogy a Mol vajon a vásárlók között volt-e és ha igen, a saját részvények állományán belül kerül-e sor bevonásra - hívja fel a figyelmet egy fontos szempontra az Equilor. 2016-ban a közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot saját részvény vásárlására a közgyűlés napjától számított 18 hónapra, azzal a feltétellel, hogy a részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke huszonöt százalékát. A spekulációk szerint ebben az esetben az egy részvényre jutó osztalék mértéke megemelkedhetne. A vállalat likvid eszközei erre lehetőséget adnak és a Mol-eladósodottsági mutatója is jelentősen alacsonyabb jelenleg, mint a kitűzött 2-es nettó hitel/EBITDA ráta. Az Equilor azonban hangsúlyozza, hogy erről az elképzelésről nem érkezett semmilyen hivatalos megerősítés, piaci vélekedés mindössze.