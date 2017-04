Mivel világítunk, ha célt érnek Paks 2 ellenzői? - kérdezi a leendő miniszter

Süli János, akit rövidesen a paksi atomerőmű-beruházás felügyeletével és irányításával foglalkozó tárca nélküli miniszternek neveznek ki , a lapnak kijelentette: jelenleg, sőt, télen voltak olyan napok is, amikor ez az arány 54 százalékra nőtt, így szerinteUtalt arra is, hogy 2009-ben a parlament - az akkori négypárti egyetértés nyomán - csaknem 95 százalékos többséggel döntött az új blokkokkal kapcsolatos elvi engedélyezési folyamat megkezdése mellett, de azóta politikai okokból egyes pártok kihátráltak a bővítés mögül. (Az LMP egyébként akkor még nem volt tagja a parlamentnek.) Említette a különféle közmeghallgatásokat, illetve azt, hogy 41 településen a lakosságot is részletesen tájékoztatták a Paks II.-ről, és ezeken az LMP is részt vett., ám erről szerinte ma kevesen beszélnek. - Ráadásul még tárolni is kell az így megtermelt áramot, azaz tározókat vagy duzzasztókat kell építeni, ami újabb kiadásokkal jár - mondta a leendő miniszter.Az érintett a lapnak azt mondta,, hiszen például parlamenti bizottsági meghallgatásokra is szükség van hozzá. Egyelőre nem tudja pontosan, mikor léphet hivatalba, azt viszont egyértelművé tette, hogy kinevezésekor le kell mondania a paksi polgármesteri posztról, mert a két tisztség összeférhetetlen. Emiatt Pakson a közeljövőben időközi választásra lesz szükség. A tervezett miniszteri kinevezésről egyébként Süli János tegnap este tájékoztatta a paksi képviselő-testületet.