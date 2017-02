Mobil hirdetéseken hízik a Facebook

A világ legnagyobb közösségi oldalánál sikeres volt a mobil stratégia, a bevételek döntő többségét a mobil alkalmazáson megjelenített hirdetések adják évek óta. Az üzenetküldő alkalmazás, a Facebook Messenger széles körben elterjedt és egy újabb hirdetési platformot jelenthet. A korábban felvásárolt Instagram képmegosztó, valamint az Oculus virtuális valóság szemüveg is egyre több bevételt termel a cégnek. A legnagyobb kockázat a Facebooknál, hogy a felhasználók más közösségi felületek felé nyitnak, például a Snapchatre költöznek.Az elemzők erős negyedévet várnak a Facebooktól. A világon minden ötödik ember használja a közösségi oldalt, de a várakozások szerint még mindig csatlakozhattak újabb felhasználók. A havonta aktív felhasználók száma 4 százalékkal emelkedhetett a negyedik negyedévben a harmadik negyedévhez képest.

A negyedéves bevételeket 3-5 százalékkal ronthatták a devizaárfolyam-változások, de még így is robosztus növekedést könyvelhetett el a cég. A jövőbeli növekedés szempontjából fontos, hogy az Instagram népszerűségét menyire sikerül bevételre váltani, valamint hogy az üzenetküldő alkalmazására valóban tervez-e hirdetéseket a Facebook, ahogy az a piaci pletykákban szerepelt. Három hónappal korábban a menedzsment az előző gyorsjelentést kommentálva elmondta, hogy 2017-től számottevően lassulhat a hirdetési bevételek dinamikája, mert a felületen elhelyezhető hirdetések lassan elérik azt a maximális szintet, ami még nem rontja a felhasználói élményt.

A negyedik negyedévben 8,5 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el a Facebook, ami 45 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Profitszinten hasonló dinamikára számítanak a konszenzus szerint az elemzők, 5,1 milliárd dolláros működési eredményt jósolnak, ami 47 százalékos növekedésnek felel meg. A k+f költségek 70 százalékkal ugorhattak meg a negyedévben a várakozások alapján, de ellensúlyozni tudta a többi cég a többi soron, ahol mérsékeltebb költségnövekedésről számolhat be a Facebook.

A Facebook sorozatban az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves bevételről és profitról számolt be az elmúlt öt negyedévben, de nem csak a lezárt negyedév eredményei lesznek érdekesek, hanem az is, hogy a vezetőség milyen várakozásokat fogalmaz meg a jövőre nézve. A felhasználószám és a hirdetési bevételek alakulása kritikus kérdés, de a Brexit várható hatásairól, vagy akár Donald Trump bevándorlási rendeletéről is szót ejthet Mark Zuckerberg a negyedéves gyorsjelentést követő sajtótájékoztatón.