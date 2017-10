Mol-INA-ügy: türelmesen vár a horvát ajánlatra a Mol

A Mol stratégiájáról bővebben is szó lesz a Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

A vállalat igazgatótanácsa 2013-ban kinyilvánította, hogy az INA vagy piacgazdasági alapokon működik, vagy pedig kivásárolják a magyar részesedést - emlékeztetett a a Mol-csoport jogi igazgatója hozzátéve, hogy a folyamat azóta is tart, a Mol nyitott a tárgyalásra, "nagy türelemmel és tisztelettel" várják a horvát fél ajánlatát.Igor Secin, a Rosznyefty vezetője a Jutarnji List című horvát napilapnak nyilatkozott szombaton arról, hogy a Mol részesedését az orosz vállalat veheti át az INA-ban, amennyiben a horvát kormány új stratégiai partnert keres.Secin kiemelte, érdekelődnek a hatékony beruházások iránt a régióban, a horvát társaságnak pedig saját szempontjukból két kulcsfontosságú tulajdona is van, mégpedig a sziszeki és rijekai finomító. Szavai szerint a finomítók a Földközi-tenger térségében jelentős lehetőséggel bírnak logisztikai előnyük miatt. Kifejtette, tud arról, hogy a Mol szerint a sziszeki finomító nem kifizetődő és túl sok alkalmazottja van, de szerinte nem kell bezárni a finomítókat, amelyek egy modernizáció után fontos pozíciót tölthetnének be az európai kőolaj-feldolgozásban. Amennyiben a Rosznyefty belép az INA tulajdonosi struktúrájába, modernizálja a horvát vállalat üzemeit és azok, képesek lesznek piaci keretek között jövedelmezően működni - jelentette ki.Kara Pál a közszolgálati televíziónak elmondta azt is, hogy a svájci szövetségi bíróság pénteki ítéletével végleg lezárult a Mollal szemben 2014 elején indított eljárás, amely szerint a magyar fél korrupcióval szerezte meg az INA irányítását, nem teljesítette a részvényesi szerződésben vállalt befektetéseit és megsértette a kereskedelmi társaságokra vonatkozó horvát törvényeket. Az igazgató szerint az ítéletben foglaltakat végre kell hajtani, Horvátország nem vitathatja a szerződések érvényességét és az INA irányításának kérdését.