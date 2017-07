Mol-INA-ügy: bírósághoz fordul az Európai Bizottság

Ebben az esetben, az INA-ról szóló privatizációs törvény lehetővé teszi a horvát állam számára, hogy lelassítsa az olajvállalat döntéseit, a tiltakozását pedig nem köteles megindokolni

Az energia ellátásbiztonság célja ugyan lehet a szabad tőkeáramláshoz és szabad letelepedéshez való jog korlátozása, de a feltétel nélküli vétójog, amellyel Horvátországot felruházza az INA-ról szóló törvény, túlmegy a szükséges és arányos korlátozás célján

Az EB értékelése szerint az energiaellátás biztonsága törvényes cél és közérdek, amit az Európai Unió (EU) is oszt, valamint indokolhatja a szabad tőkeáramláshoz való uniós jog korlátozását is, de a korlátozásnak arányosnak kell lennie. A testület úgy vélte: az ilyen kivételes hatáskör sérti az EU működéséről szóló szerződésben előírt jogszabályokat.- olvasható a bizottság közleményében. Az INA-ról szóló törvény az államot kivételes hatáskörrel ruházza fel: többek között vétójoga van az olajvállalat részvényeinek és tulajdonának eladását illetően, ha annak értéke túllép egy meghatározott küszöböt. A jogszabály továbbá lehetővé teszi, hogy az állam megvétózza az INA igazgatóságának fontos döntéseit is, mint például a cég tevékenységének változtatása, a koncessziók vagy engedélyek odaítélése, valamint a székhely megváltoztatása.- áll az indoklásban.Horvátország még az EU-ba való belépése előtt (2013) megígérte, hogy összhangba hozza az INA-ról szóló törvényt az uniós jogszabályokkal. Az EB még tavaly decemberben felszólította a horvát kormányt a törvény módosítására, de az nem tett lépéseket az ügyben.A 2002-től érvényben lévő törvény előírja: amíg a horvát állam tulajdoni részesedése az INA-ban eléri vagy meghaladja a 25 százalékot - de nem többségi tulajdonos -, a horvát kormány beleegyezése nélkül az olajvállalat testületei az INA összértékének 25 százalékát meghaladó részvénycsomag eladásáról nem hozhatnak döntéseket vagy köthetnek jogügyleteket.Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is az INA-ban, 44,84 százaléka pedig a horvát államé.