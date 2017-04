Mol-INA-ügy: Zágrábnak fizetnie kell a bíróság szerint

A horvát kormány még februárban fordult a svájci szövetségi bírósághoz jogorvoslatért. Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a sajtónak akkor úgy nyilatkozott: Horvátország a svájci szövetségi bíróságtól kéri, hogy helyezze hatályon kívül a genfi Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságnak (UNCITRAL) az Ivo Sanader volt horvát kormányfő korrupciós ügyében hozott döntését és Zágrábra nézve kedvezőtlen határozatát. A peranyag összeállításával Zágráb egy svájci ügyvédi irodát bízott meg. A kormányfő szerint a fellebbezés jól előkészített, érvekkel alátámasztott peranyag, amely egyebek között a bírósági testület összetételét és az eljárásban történő meghallgatáshoz való jogot vitatja. Zágráb továbbá felmentést kért a perilleték kifizetése alól, amíg nem születik végleges határozat. Ez utóbbit utasította most el a bíróság.A magyar sajtó elsőként közölte a hírt, hogy Horvátországnak több mint 30 millió dollárjába (9 milliárd forint) került a döntőbírósági eljárás a Mol-INA-ügyben. Ugyanakkor a horvát kormány máig nem erősítette meg az értesülést. A genfi szövetségi bíróság azzal indokolta döntését, hogy csak abban az esetben menthető fel valaki a perköltségek kifizetése alól, ha az komoly anyagi gondot jelent számára vagy a másik fél - jelen esetben a Mol Nyrt. - egy kedvezőtlen határozat után nem tudná visszafizetni azt. A bíróság szerint azonban egyik eset sem áll fenn.A horvát kormány még 2014 elején fordult nemzetközi döntőbírósághoz. A horvát álláspont szerint a Mol korrupció révén szerezte meg az INA irányítását, elmaradtak a részvényesi szerződésben vállalt, a horvát olajfinomítókban eszközlendő Mol-befektetések, és a magyar befektető megsértette a kereskedelmi társaságokra vonatkozó horvát törvényeket. A Mol mindvégig tagadta a vádakat. A genfi döntőbíróság Horvátországnak a vesztegetésre, a társaságirányításra, valamint a 2003-as részvényesi megállapodás állítólagos megszegésére vonatkozó valamennyi kérelmét elutasította.A döntőbírósági határozat után Plenkovic 2016. december 24-én rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a horvát állam kivásárolja a Mol Nyrt. részesedését az INA-ból. Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a társaságban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.