Most feltárul Mészáros Lőrinc birodalma, amely minden ember fantáziáját izgatja

Opimus

Több, mint százéves cégtörténet

Az Opimus története több, mint 100 évre nyúlik vissza, hiszen a vállalatot 1912-ben alapították, akkor még Philaxia Szérumtermelő volt a vállalat neve. A vállalat elkezdte gyártani a világon elsőként kidolgozott sertéspestis elleni szérumot, ezt követően számos állatbetegség ellen fejlesztettek ki szérumokat. 1924-ben már humánoltóanyag-termeléssel is foglalkoztak. Később folytatódott az oltóanyagok gyártása, főként az állatgyógyszergyártás maradt a fókuszban, majd pénzügyi nehézségek és privatizációs folyamatok után 1998-ban a Phylaxia Pharma részvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsdére. A holdingszerkezetben működő vállalatnak akkor több leánycége is volt, a leányvállalatok az energia- média-, agrár- és autóipari szektorban tevékenykedtek. 2013-ban a menedzsment átalakulását követően nevet váltott a vállalat, megváltak az alacsony eredménytermelő képességű leánycégeiktől, a vállalatcsoportot pedig Opimus Groupra nevezték át. A vállalat egymás után lépett be különböző iparágakba, például a médiába, nehéziparba, szállodaiparba, építőiparba, az ingatlan - és vagyonkezelésbe. A vállalatot augusztus 3-i közgyűlést követően Opus Global-ra nevezhetik át.A vállalat részvényei ma már a BUX-tagok közé is bekerültek, az utóbbi időszakban pedig kivételesen sokat emelkedett az árfolyam, csak idén közel 400 százalékot

A legfrissebb állapot szerint a következő vagyonelemek szerepelnek az Opimusban

Csabatáj Zrt.

Euro Generál Zrt.

Kall Ingredients Kft.

KP RIA Magyarország Kft.

Mediaworks Hungary

Obra Kft.

Opima Kft.

Printimus Kft.

Status Capital Kockázati Tokealap-kezelo Zrt.

Sz és K Ingatlanhasznosító Kft.

Takarékinfó Központi Adatfeldolgozó Zrt.

Wamsler SE

Az Opimus Group Nyrt. tulajdonosi szerkezete

Mészáros Lőrinc 24,37%

Konzum PE Magántőkealap 24,53%

Konzum Management Kft. 15,86%

Status Capital Zrt. 8,38%

Saját részvény 5,67

(Az Opimus közvetlen tulajdona 74,18 százalék.)A Mészáros Lőrinchez köthető agrárbirodalom az elmúlt hónapokban több céggel is bővült, egyrészt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Búzakalász 66 Felcsút Kft megvásárolta a Hidasháti MG Zrt-t, másrészt az Opimushoz is köthető egy mezőgazdasági cég, a Csabatáj. Mindkét cégben közös az, hogy korábban a Buda Cash tulajdona volt és a brókercég felszámolása után került a magyar vállalkozó érdekeltségi körébe.A Csabatáj Zrt. integrált mezőgazdasági vállalat, amely közel ezer hektáron folytat növénytermesztést, takarmány előállítást és állattenyésztést, a vállalat az egyik legnagyobb tojástermelője a Dél-Alföld régiónak.A céget idén január végén vásárolta meg az Opimus 1,4 milliárd forintért, összesen 74 százalékos tulajdonrészt szereztek a cégben.A vállalat az elmúlt két évben 1,8 milliárd forint körüli árbevételt ért el, ezzel szemben nullszaldós a vállalkozás, 2015-ben még 84 millió, 2016-ban pedig csupán 5,6 millió forint adózott eredményt ért el.(Az Opimus 50 százalékos közvetlen tulajdonnal rendelkezik.)Az Euro Generál az építőiparban tevékenykedik, az Opimus legutóbbi éves jelentése alapján 13 alkalmazottal. A győri székhelyű társaság főként építőipari kivitelező munkákkal, lakóházak, irodaházak, társasházak komplett kivitelezésével foglalkozik, de csatornázások, parkolók és közlekedési és jelzőlámpás csomópontok építésében is jártas. A vállalkozás egyik legfrissebb megrendelése a 4 milliárd forintos Széchenyi István Egyetem fejlesztésének tervezési és kivitelezési feladataihoz kapcsolódó közbeszerzés. A munkát a konzorciumban működő a West Hungária Bau és az Euro Generál nyerte el. A társaság árbevétele 2016-ban 1,1 milliárd forint volt, az adózott eredmény 26 millió forint volt, ez közel annyi, mint a 2015-ben elért szintén 1,1 milliárd forintos árbevétel és 20 millió forintos adózott eredmény, tehát közel nullszaldós a vállalkozás.(Az Opimus közvetett tulajdona 6 százalék.)A Kall Ingredients egy tiszapüspöki vállalkozás, amelyet még 2015-ben hoztak létre, azzal a céllal, hogy GMO-mentes magyar kukoricából cukor- és keményítőféleségeket állítson elő és értékesítsen. A vállalat még idén 45 milliárd forintos zöldmezős beruházás keretében egy új üzemet épít, amely évente 500 ezer tonna kukoricát fog feldolgozni, ezen belül 250 ezer tonna izocukor, élelmiszeripari és gyógyszerészeti alkoholt, étolaj alapanyagot és GMO-mentes takarmány-alapanyag készül az új gyárban, ezzel az egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó üzem lesz Európában. A gyár épülése egybefügg az Európai Unió cukorpiaci kvótaszabályozási rendszerével, amely idén októberben megszűnik. A társaság azzal számol, hogy a vállalat évente 55 milliárd forintos éves árbevételt érhet el, amelynek 75 százaléka exportból származhat. A beruházást a kormány is kiemelt jelentőségűnek tulajdonította, a társaság a projekthez több, mint 30 milliárd forint hitelt kapott az MKB Banktól és az Eximbanktól.(Az Opimusnak 40 százalékos részesedése van.)Magyarország jó úton halad afelé, hogy Pakson újabb atomerőművi blokkot építsen, ehhez a beruházáshoz pedig a Mészáros cégbirodalom is kapcsolódik, az Opimuson és a Konzumon (amelyben szintén tulajdonos Mészáros Lőrinc) keresztül is. Még 2015 szeptemberében létrehozott egy leányvállalatot, a KP Ria Magyarország Kft-t a cseh Královopolská Riával, mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás és kivitelezés végzésére. A KP Riában a Konzumnak kisebbségi részesedése volt, idén azonban két lépésben többségi részesedést, 51 százalékot szerzett a Konzum és az Opimus a KP Ria Magyarország Kft-ben. Az Opimus a részvények 40 százalékát, a Konzum 11 százalékát birtokolja. A cseh anyacégnél a részvények 44 százaléka van, illetve egy szlovák vállalkozó Szabó Gejza öt százalékos tulajdonos a KP Ria Magyarország Kft-ben.(Az Opimus közvetett tulajdona 100 százalék.)A médiacég tavaly év végén került Mészáros Lőrinc érdekeltségébe, akkor az Opimus Press Kft szerezte meg a Mediaworks Hungary 100 százalékos tulajdonrészét.Nem sokkal ezután a Mediaworks felvásárolta a megyei lapokat kiadó Pannon Lapok Társaságát (PLT), amely négy dunántúli megyében tulajdonosa a napilapoknak és egymilliárd forint jegyzett tőkével rendelkezik. Az immár egy anyavállalat alatt egyesülő két társaság két nyomdával, egy budapestivel és egy veszprémivel is rendelkezik. A felvásárlásokkal a lapkiadók között Magyarország legnagyobb médiabirodalma jött létre Mészáros Lőrinc keze alatt, de ha a teljes médiapiacot tekintjük, még akkor is az RTL Magyarország után a második legnagyobb az árbevétel alapján. A médiaportfolióba tartozik többek között a Népszabadság, a Világgazdaság, a Manager Magazin, a Nemzeti Sport és a Lakáskultúra is és kiszivárgott információk szerint hamarosan a Magyar Időket is a médiabirodalomba olvaszthatják be. A felvásárlásokat az MKB Banktól felvett hitelből finanszírozta az Opimus. A Magyar Idők Kiadó egyébként meglepően gyorsan növelte árbevételét és adózott eredményét, előbbi több, mint duplájára, 2,4 milliárd forintra nőtt, utóbbi 340 millió forintról 375 millió forintra duzzadt.A Mediaworks Hungarybe idén októberben beolvad még a szintén Opimus leányvállalat Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. és a Primus Népszabadság Kft.(Az Opimus közvetlen tulajdona 100 százalék, nem tevékenykedő cég)A Révay utca 10 száma alatt egy műemlék jellegű épület található, amelynek tulajdonosa a Révay 10 Kft. A vállalat fő profilja a vagyonkezelés, bevétele a székhelyén található ingatlan hasznosításából származik. A társaság 100 százalékos tulajdonosa az Obra Kft, amelynek 100 százalékos tulajdonosa az Opimus.(Az Opimus közvetlen tulajdona 51,4%, nem tevékenykedő cég.)A Wamsler SE 27%-os részesedésével az Opima Kft-ben, az Opimus cégcsoport mindösszesen 78,4%-os tulajdonjoggal bír az Opima Kft.-ben.Az Opima Kft. a jövőben a Wamsler SE tevékenységéhez kapcsolódóan tűzálló termékek gyártását és forgalmazását végzi, azonban a cég nem aktív. A vállalat a Wamsler SE tevékenységét egészítette volna ki, tűzálló termékek gyártását és forgalmazását támogatta volna, azonban több építőipari kereskedőház Magyarországról való kivonulása miatt a hazai forgalmazás nagyobb bővítése elmaradt.(Az Opimus 100 százalékos közvetlen tulajdonában áll, nem végez tevékenységet.)A meglévő médiafelületek értékesítésére az Opimus Press Zrt. 2016.november 21-én megalapította az egyszemélyes tulajdonában lévő leányvállalatát, a Printimus Kft-t, melynek első számú feladata az Opimus Press Zrt. Kezelésében lévő média portfólió reklámtevékenységének koordinálása. Ez nem csak a médiafelület értékesítését, hanem egyéb médiaszolgáltatások teljesítését is magában foglalja.(Az Opimus közvetlen tulajdona 24,67 százalék.)A Status Capital Tőkealap-kezelő Zrt, az Opimus Group 8,38 százalékos tulajdonhányadát birtokolja. A BÉT-en július 21-én bejelentett információk szerint azonban az alapkezelő Mészáros Lőrinc (75,33 százalékos) valamint az Opimus Group Nyrt. (24,67 százalékos) tulajdonába kerül. A tranzakció lezárásához az MNB tudomásul vétele is szükséges. A Status Capital emellett egy 6,5 milliárd forintos jegyzett tőkéjű magántőkealapot is indít Status MPE néven és időközben 24,7 százalékos részesedést szerzett a Takarékinfó Központi Adatfeldolgozó Zrt-ben is.(Az Opimus közvetlen tulajdona 24,87 százalék.)A Takarékinfó Zrt. egy informatikai vállalat. Ügyfelei közé tartozik a Takarékbank és a Takarékszövetkezeti Integráció tagjai, a B3 Takarék Szövetkezet, az FHB csoport vállalatai (FHB Kereskedelmi Bank, - Jelzálogbank, - Lízing, - Ingatlan), a Magyar Posta Befektetési Zrt., a Díjbeszedő Informatikai Kft., továbbá a Ma-Tak-El Zrt. A társaság árbevétele az elmúlt évben meghaladta az 5,4 milliárd forintot, a menedzsment közlése szerint 2017-re ennél több, 6,1 milliárdos nettó bevételt várnak. A Takarékinfó koordinálja a takarékszövetkezeti integráció tagjai között zajló Egységes Informatikai Rendszer (EIR) kialakítását is. Csak ebből a IT beruházásból 4,6 milliárdos bevétellel rendelkezik a vállalat. A Takarékinfó részvényeinek 49,57 százalékos pakettjét az Opimus Group Nyrt. (24,87%) valamint a Status Capital Zrt. (24.7%) tulajdonolja.(Az Opimus 100 százalékos leányvállalata.)Az Opimus Group konszolidálásba bevont leányvállalata, a cég a tulajdonában álló egri ingatlan vagyonkezelési feladatait látja el és a Holdinggal együttműködve keresi az ingatlan kedvező hasznosítási lehetőségeit. A vizsgált időszakban a társaságnak csak az ingatlan egy részének bérbeadásából származott árbevétele.(Az Opimusnak 99,93 százalékos részesedése van a vállalatban.)Az 1894-ben alapított Wamsler jelenleg háztartási sütő-, főző-, fűtőkészülékeket és kandallókat gyárt. A vállalat Közép-Európa legnagyobb, 100%-ban magyar magántulajdonban van és Közép-Európa legnagyobb tűzhelygyára. Termékeinek nagy részét exportálja, főként a német, osztrák, holland és a skandináv piacra gyárt.A társaság az elmúlt években hétmilliárd forint körüli bevételt ért el, értelmezhető profitot azonban nem generált a cég, 2014-ben 6, 2015-ben 31 millió forint volt a nyereség, tavaly azonban 347 millió forintos veszteségről számolt be a társaság.(GVH döntést követően.)