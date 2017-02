Most lesz igazán izgalmas, figyeld az OTP-t és a Molt!

OTP

A magyar bankpapír esetében hasonló begyorsulást látni, mint 2005, illetve 2007-ben, aminek nehéz pontosan megbecsülni a tetejét, és vélhetően nem is érdemes. Itt is markáns az a zöld színnel jelölt emelkedő csatorna, ami tavaly nyár óta terelgeti felfelé az árfolyamot, és amibe szépen bele is ütközött az Otp múlt héten. De hogy meddig is mehet, mert mindenki csak ezt kérdezi? Egyrészt van egy 9430 forintos szint, ami a 2016. április és június közötti eső szakasz 261,8%-os Fibonacci szintje. Másrészt érdemes előbányászni még 2007-ből a fontosabb elakadási szinteket, amelyek 9600, illetve 10000 forintnál húzódnak. Ugyanakkor a múlt csütörtöki gyertya már egy kis óvatosságra intheti a mohóbbakat, mert akár egy kisebb korrekció előszele is lehet. Rövid távon támasz szinteket találni 9000, illetve 8750 forintnál. Ugyanakkor 8750 forint eleste már nagyobb korrekciót hozhatna. Érdemes itt is figyelemmel követni a napos RSI mozgását, mivel egy korrekcióban a 40-50-es zónának kellene támaszként szolgálni.

A Mol esetében is több elemző eszközhöz kell folyamodni, ha azt akarja megbecsülni, meddig tarthat a lendülete. Egy hatalmas emelkedő csatornában mozog északnak az árfolyam, a korrekciókat szépen megveszik a támasz szinteknél, legutóbb éppen a 20 ezer forintos árfolyamnál. Alapvetően a technikai kép még mindig optimizmust sugall, és a legutóbbi 20000-21355 forint közötti mozgás 161,8%-os Fibonacci szintje 22165 forintra mutat, ami amúgy egybeesik a 2011-2015 közötti lejtmenet 76%-os Fibonacci szintjével is. Így ebbe a zónába lehetne várni az árfolyamot a további emelkedések során. Lefelé a legközelebbi támasz szintek 20000, illetve 19000 forintnál húzódnak.

Érdekesen, de mégis hatékonyan halad előre a Richter árfolyam emelkedése. Az elmúlt 1 év mozgását dominálják az egymást átfedő hullámok, ráadásul potenciálisan a nagy emelkedés befejező, azaz ötödik hullámában kúszik egyre magasabbra a gyógyszerpapír árfolyama. A lehetséges jövőbeni mozgás szintjeit leginkább az emelkedő trendvonalakkal képzett csatornák képezhetik le, amelyeknek legközelebbi elakadási pontja a 6700-6800 forintos tartományban lehet. Ráadásul a 2016. január és február közötti korrekció 161,8%-os Fibonacci szintje is 6650 forintnál húzódik, ami egyelőre meg is akasztotta a mozgást, plusz a múlt csütörtöki kereskedésben egy úgynevezett 'outside day' gyertya is kialakult, ami szintén rövid távú megállót hozhat. Támasz szintet rövid távon a 6490, illetve 6200 forintos szint jelent, illetve érdemes folyamatosan figyelemmel követi a napos RSI mozgását, hisz az elmúlt hónapokban is rendre a 40-50 közötti zóna adott támaszt az ideális korrekciónak. Ugyanakkor a 6500 forint feletti tartományt jelenleg RSI divergencia mellett érte el az árfolyam.

A Magyar Telekom részvényárfolyamának mozgását leginkább a hetes grafikonon érdemes követni, legalábbis a jövő kifürkészését illeti. A 2013-as mélyponttól nézve egy zöld színnel jelölt emelkedő csatorna rajzolódik ki, aminek a tetejét kezdte el megérinteni az árfolyam 520-530 forint környékén, ráadásul maradt még egy teljesen be nem zárult rés 2012-ből 527-537 forint között. Emellett több Fibonacci kiterjesztési szint is az 530 forintos tartományban helyezkedik el, így egyértelműen kijelenthető, hogy az 530-535 forintos tartomány akár kemény dió is lehet a további felfelé irány tekintetében (a napos RSI indikátor is divergenciáról árulkodik). Ugyanakkor továbbra is él az a nagy fordított fej-váll alakzat 430 forintos nyakvonallal, ami az 580-595 forintos ellenállási zónába mutat, mint lehetséges hosszabb távú célár. Lehetséges támasz szinteket 500, illetve 475 forintnál találni.