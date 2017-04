Mostantól bármikor felbukkanhatnak az Apple önvezető Lexusai Kalifornia útjain

Engedélyt kapott az Apple Kaliforniától önvezető autók tesztelésére az állam közútjain. Ezzel az Apple technológiai cégek és startupok népes táborához csatlakozott, akik tesztelhetik a fejlesztés alatt álló önvezető technológiát a forgalomban is. Többek között a Google anyavállalata, az Alphabet, a Tesla, az Nvidia, a General Motors, a Ford, a Faraday Future és a Zoox rendelkezik hasonló engedéllyel.A kaliforniai hatóság három autót engedélyezett az Apple-nek, mindegyik 2015-ös Lexus RX450h luxus szabadidőterepjáró, valamint hat sofőrt neveztek meg, akik vezethetik őket.A hónap elején az Uber kapott ugyanilyen engedélyt két járműre és 48 sofőrre, miután már egyszer decemberben a hatóság jóváhagyása nélkül megkezdte a teszteket. Akkor le kellett állítania programját.Nem csak a technológiai cégek, de az autógyártók is gőzerővel fejlesztenek. A GM a héten jelentette be, hogy 14 millió dollárt költene az önvezető technológia és az emissziómentes járművek fejlesztésére. A Ford pedig egy startuppal állt össze a Szilícium-Völgyben, amellyel azt a célt tűzték ki, hogy öt éven belül már piacra dobnak önvezető autókat.