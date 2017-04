Motorhiba miatt több, mint egymillió Hyundait és Kiát hívnak vissza

A szöuli közlekedési minisztérium azt állítja, hogy egy motorhiba hatással lehet a biztonságos vezetésre, ezért hívják vissza az autókat. A visszahívások 5 modellt érintenek, Dél-Koreában a Hyundai Sonata és Grandeur sedan, illetve a Kia K5, K7 és Sportage modelleket kell majd visszavinni. Az első autókat május 22-én vihetik be a szervizbe Dél-Koreában, Amerikában még nincs pontos dátum.A két gyártó hivatalosan nem nyilatkozott az Amerikában tervezett visszahívások számáról, azonban egy szöuli állami lap szerint a visszahívások közel 1,3 millió autót érinthetnek, amely nagyjából a két gyártó egyéves eladásainak felel meg Amerikában. Dél-Koreában 171 348 autót kell majd szervizbe vinni.Egy dél-koreai elemző szerint a visszahívások jelentősen ronthatják az eredményességet, amihez a gyenge tengerentúli eladások is hozzájárulnak. A visszahívások több, mint 882 millió dolláros kiadást okozhatnak összességében, feltételezve, hogy minden autó új motort kap.A gyártóknak egyébként nem megy jól az utóbbi időszakban, 2016. márciusához képest 2017. márciusában a Hyundai tengerentúli eladásai közel 8 százalékot estek, míg a Kia globálisan 12,5 százalékos csökkenésről számolt be, amit a kínai eladások gyengélkedésével indokoltak. Ennek köszönhetően mindkét autógyártó csökkenti a gyártását Kínában, ami annak tudható be, hogy összességében 52 százalékkal csökkentek a kínai eladások márciusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest.A hírre a Hyundai részvényei 1,6 százalékot estek a pénteki kereskedésben, a Kia részvények közel egy százalékot veszítettek az értékükből.