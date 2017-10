Műanyag zacskó, reklámújság - Tiltakoznak az adóemelés ellen

Az MRSZ és a DIMSZ szerint a termékdíj emelése indokolatlan, ilyen mértékű növelése pedig egyenesen elfogadhatatlan. A két szervezet ezért tájékoztatást kért a kormánytól az előzetes szakmai egyeztetést ismét nélkülöző emelésről és mértékének okairól, továbbá kérte, hogy bocsássa az ipar rendelkezésére az intézkedés következményeit vizsgáló hatástanulmányt. Az MRSZ és a DIMSZ szerint a közel 35 százalékos termékdíjemelés a direktmarketinggel foglalkozó vállalatokat és a hazai sajtótermékek egy részét indokolatlan többletteherrel sújtja.A kormány indoklása szerint 2018-tól azért is kell magasabb termékdíjat fizetni a nem kívánatos, a környezetre káros reklámhordozó papírok és zacskók után, hogy ezzel is megváltoztassák a fogyasztói szokásokat és támogassák az alternatív megoldások elterjedését. A reklámhordozó papír esetében ugyan korábban 33 százalékkal emelték a termékdíjat, hogy csökkenjen a papír mennyisége, de a postaládák továbbra is tele vannak szórólapokkal. Az elektronikus hirdetési alternatívák aránya közben folyamatosan emelkedik, de szükség van a reklámhordozó papírra kivetett termékdíj kilónkénti 114 forintra történő emelésére - ismertette Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára a törvényjavaslat az MTI szerint szerdai parlamenti ismertetőjében.A műanyag zacskókkal kapcsolatban a kormány álláspontja az, hogy mivel ezek azonnal hulladékká válnak, többségük nem kerül vissza a rendszerbe újrahasznosított hulladék formájában, lebomlási ideje több száz év, és nagy eséllyel kerülhet a táplálékláncba, ezért indokolt a lehető legnagyobb, 1900 forintos kilónként termékdíj bevezetése. Ez az intézkedés nem érinti azokat a vékony műanyag zacskókat, amelyekbe zöldségeket, gyümölcsöket, pékárut lehet csomagolni a boltokban. Szintén 1900 forintos kilónként termékdíjat vetnének ki az oxidatív módon szétbomló műanyag zacskókra, mivel ezek biológiailag nem bomlanak le, csak apró darabokra tépődnek szét, ezért jelentősen megnő a táplálékláncba kerülés esélye.Az elektronikai berendezésekkel kapcsolatos termékdíj mértéke uganakkor minden elektromos eszköz esetén a kivethető legalacsonyabb összeg lesz.