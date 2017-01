Munkahelyteremtésről tárgyalt Trumppal az Alibaba vezére

Az Alibaba és Trump szóvivői szerint a mai találkozón a kínai internetes kereskedelmi cég amerikai terjeszkedési terveire fókuszáltak a felek.Trump mindössze úgy kommentálta a találkozót: "Jack és én remek dolgokra készülünk együtt".Ma nem erősítette meg a létrehozandó munkahelyek számát. Mint elmondta, erősíteni kell Kína és az USA kereskedelmi kapcsolatait. Trumpot nagyon okosnak, és nyitottnak nevezte. Ma megosztotta vele gondolatait arról, hogyan lehetne javítani a kereskedelmi kapcsolataikon, különösen a kisvállalkozások külkereskedelmi lehetőségeit.A találkozó azért is érdekes, mert a hamarosan hatalomra kerülő Trump-kormány és Kína viszonya feszülté vált, miután Trump felvetette, hogy jelentős vámokat vezetne be Kínával szemben.Az Alibaba széleskörű tevékenységének köszönhetően, a pénzügyi szolgáltatásoktól kezdve, az e-kereskedelemig és a logisztikáig, számos amerikai tech-vállalattól átvette már a vezető szerepet Kínában.Egyébként nem az Alibaba lenne az első cég, aki munkahelyteremtést jelentene be Trump megválasztása után. A japán tech-óriás, a Softbank 50 ezer új álláshely létrehozását ígérte meg az Egyesült Államokban egy Trumppal való megbeszélés után.