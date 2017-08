Egy hete maradt a Tesconak - bármikor megállhat az élet a bevásárlóközpontokban

Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke úgy tudja, a cég másként nem tudja vagy nem akarja kigazdálkodni azt, hogy az érdekvédők nyomására növeli a fizetéseket. Pedig a cég által megígért, fejenként 11-17 ezer forintos emelés nem is elég, a Tesco dolgozóit tömörítő Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) után a reprezentatív KASZ is sztrájkbizottságot alapított. Ezzel a két szakszervezet újra egyesítette erőit - ismerteti a napilap.Sáling József, a KASZ elnöke szerint a Tescónak egy hete van, hogy megfontolja igényeiket. Ha addig nem születik megállapodás, és sztrájkolnak, azt a két csoport együtt szervezi az egész országban, de továbbra is két bizottság működik majd.Valamelyest másként fogalmazott Bubenkó Csaba, a KDFSZ elnöke a Hír TV reggeli műsorában. Szerinte ha az ő sztrájkbizottságuk csütörtökig nem tud megegyezni a Tescóval, bármikor megállhat az élet a bevásárlóközpontokban. Közölte, vannak olyan áruházak, ahol teljesen le fognak állni az alkalmazottak a munkával.A Tesco az elbocsátási terveket firtató kérdésre elküldte a Magyar Nemzetnek egy augusztus 18-i közleményét, és arra is felhívta a figyelmet, hogy 8,7 milliárd forintot költöttek béremelésre két év alatt.A Magyar Nemzet emlékeztet rá: a nyár eleji szakszervezeti összefogás azért indult, mert a Tesco a januári kötelező béremeléseken túl nem volt hajlandó továbbira. A cégnél mintegy 17 500-an dolgoznak, közülük januárban 12 500 embert érintett a szakmunkás-minimálbérnek a kormány által előírt, kötelező emelése. Ám a többieknek, akik eddig is 161 ezer forint fölött kerestek, nem emeltek arányosan. Ez fejenként 3-35 ezer forintot kellett volna hogy jelentsen. Emiatt állt elő a mostani helyzet, és a cég részben engedett a nyomásnak, de még mindig nem kellő mértékben.