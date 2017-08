Itt a Tesco bejelentése a béremelésről! (2.)

A Tesco bejelentése

Tudjuk, hogy a januári és júliusi bérfejlesztések egy hosszú folyamat első lépései voltak. A ma bejelentett további bérfejlesztés jól mutatja azt az utat, amin a jövőben szeretnénk végigmenni

"A Tesco a most bejelentett emeléssel együtt, az elmúlt 2 évben már 8,7 milliárd forintot költött bérfejlesztésre. Szeptember elsejétől a teljes munkaidős dolgozók közül senki sem keres 176 ezer forintnál kevesebbet," - olvasható a társaság közleményében.- mondta Pártos Zsolt, a Tesco ügyvezető igazgatója.A most bejelentett idei bérfejlesztés harmadik üteme szeptembertől lép hatályba. Ha a július óta érvényben lévő alapbérekhez viszonyítjuk a havi emelkedés összegét, akkor 6,25%-os, illetve 6,67%-os béremelkedés adódik (a tavaly január óta végrehajtott béremeléseket foglalja össze a Tesco grafikája).

Forrás: Tesco

Mit mond erre a munkáltatói oldal?

a jövő héten csütörtökön bejelentheti a Tesconál működő sztrájkbizottság, mely napon várható először, hogy a teljes áruházláncnál leáll a működés.

A szakszervezetek korábbi követelése

Az áruházláncnál törvényesen létrehozott sztrájkbizottság péntek délután nem fogadta el a multicég által felkínált szeptemberi béremelés lehetőségét, amely 11-17 ezer forintos bruttó többletet kínál a dolgozóknak - értesült a Magyar Idők A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete által koordinált sztrájkkészültség továbbra is érvényben van, a KDFSZ azt is megmondta a lapnak, hogy a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnökének, Sáling Józsefnek nem volt felhatalmazása azt nyilatkozni péntek este, hogy a megállapodás körvonalazódik.A lap azt is írja:A Tesco két szakszervezettel tárgyalt pénteken, két külön időpontban. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete délre kapott időpontot és fél 3-ig tárgyaltak a vállalat illetékeseivel a 24.hu cikke szerint. Ezek után a lapnak Sáling József, a KASZ elnöke elárulta, hogy a Tesco beadja a derekát, és szeptembertől ismét megemelik a bruttó béreket, 11-17 ezer forinttal. Azt azonban még nem tudni, hogy kinek mennyivel emelik a bérét - erről a Tesco péntek este fog egy részletes listát küldeni a szakszervezeteknek. A KASZ elnöke erre azt mondta, ha megkapják a táblázatot, tüzetesen átnézik majd, és megbeszélik a kollégákkal, elégségesnek tartják-e.A szakszervezet által felvetett létszámproblémákra még nem fogalmaztak meg javaslatot. Sálig József kedvezőnek nevezte, hogy újra van felelős vezetője a magyarországi Tescónak: Pártos Zsolt üzemeltetésért felelős kereskedelmi igazgatót ugyanis két hete kinevezték ügyvezető vezérigazgatóvá.A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével délután 3-kor ült le a cégvezetés tárgyalni. A KDFSZ legutóbb azt a követelést fogalmazta meg , hogy szeptember 1-jétől a Tesco valamennyi munkavállalója esetén az idei és a tavalyi évhez képest a vállalati bértömeg növekedésének éves szintje érje el a 25 százalékot.A két szakszervezet össze is fogott az ügy érdekében, százalékos béremelés-követelést csak a KDFSZ fogalmazott meg eddig, a KASZ azonban ezt nem is tudta értelmezni. A KDFSZ már sztrájkbizottságot is alakított, és totális sztrájkot, áruház-bezárást vetített előre.A 24.hu cikke szerint a két szakszervezet hétfőn egyeztet a Tesco javaslatáról. Azt még nem tudni, elkerülhető-e a sztrájk.Kérdéseinkkel megkerestük a KASZ-t, hogy mennyiben elégedettek az ajánlattal. Amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.