Mindenkinek megemelik a fizetését a Sparnál

A SPAR már 2016-ban is 4 milliárd forint bérfejlesztést hajtott végre és ez a szám 2017-ben eléri a 7 milliárd forintot, melyet a járulékcsökkentés csak kisebb mértékben, 1,5 milliárd forint erejéig kompenzál, a nagy része saját forrás

Eredményesen zárult Magyarország hatodik legnagyobb foglalkoztatója, a SPAR Magyaror-szág és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének vezetősége között több fordulóban lezajlott bértárgyalás. A SPAR Magyarország a garantált bérminimum, illetve a minimálbér jogszabályban rögzített emelésén túl jelentős béremelést biztosít a dolgozók számára. A mintegy 13.000 munkavállaló közül megközelítőleg 4.000 fő fizetése nő a minimálbér, illetve a garantált bérminimum - jogszabályban rögzített - mértékére. A fennmaradó csaknem 9.000 munkatárs bére pedig ennél, különböző mértékben, de egyaránt magasabb szintre emelke-dik.- mondta Maczelka Márk kommunikációs vezető.A kevesebbet keresők kapják a legnagyobb emelést, a magasabb jövedelműek fizetése pedig szintén jelentősen emelkedik. A bérfeszültség elkerülése érdekében pedig kiemelt figyelmet fordítottunk a középvezetők bérének emelésére is - hangsúlyozta Maczelka Márk.A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete részéről Sáling József elnök pozitívan értékelte, hogy a SPAR a 2017-es évben komoly lépést tett annak érdekében, hogy a munkavállalók bére nagy mértékben emelkedjen.Az SPAR valamennyi dolgozója, mintegy 13.000 munkavállaló 2017-ben évi 100 ezer forintnyi készpénzes, béren kívüli juttatásban részesül. A vállalatnál több mint 5 éve dolgozó munkatársak további - éves szinten - 40 ezer forint értékű béren kívüli juttatást kapnak, mégpedig SZÉP-kártyán. Mindezeken felül megmarad a dolgozók 13. havi juttatása is, amely egyedülálló a hazai élelmiszer kiskereskedelmi szektorban.A SPAR Magyarország 2017-ben is folytatja a beruházásokat új áruházak építésével - és ezzel együtt új munkahelyek teremtésével - valamint a meglévő áruházak felújításával. Az idei beruházási keret meghaladja a 22 milliárd forintot, melyet az osztrák családi tulajdonban lévő vállalat Magyarországon fektet be.