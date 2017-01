Patthelyzet az Audinál: visszavonták a bérajánlatot

A visszavont munkáltatói ajánlat szerint az autógyártó minden dolgozójának egységesen bruttó 25 ezer forintnyi alapbéremelést ajánlott volna 2017-re és 2018-ra vonatkozóan. A választható béren kívüli juttatások keretösszegét a 2017-es évre 595 ezer, míg 2018-ra 620 ezer forintban határozták volna meg. Decemberben az AHFSZ ehelyett 45 ezer forintos alapbéremelést és 650 ezer forint keretösszegű választható béren kívüli juttatást kért minden dolgozójának 2017-ben és 2018-ban is.A szakszervezet indoklása szerint a jelenlegi bérezési rendszer nem elég attraktív a munkavállalók megtartásához, és a garantált bérminimum az idei és jövő évi drasztikus kötelező emelések hatására két év alatt jelentősen megközelítené az audis bérminimum szintjét.Érvként hozzák fel azt is, hogy a bérfejlesztést az állami is segíti a járulékcsökkentéssel. Itt megjegyezzük, az Audi Hungáriának a társaságiadó-csökkentés vélhetően nagyobb könnyítést jelent.Az AHFSZ az országos béremelkedés miatti felfelé mutató inflációs kockázatokra is felhívja a figyelmet, amit szintén figyelembe venne a következő két év béremelései során.A szakszervezet a kialakult helyzetet január 23-i értekezletén fogja értékelni, ekkor dönt a további lépésekről is.