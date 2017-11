Súlyos a helyzet a BKV-nál

A lap szerint azt, akinek van megfelelő jogosítványa és egészségügyileg is alkalmas, megpróbálják rábeszélni, hogy úgynevezett besegítő szerződéssel, megemelt óraszámban vezessen a főállása mellett.A Népszava kérdésére a BKV hangsúlyozta, hogyKözölték azt is, hogy az úgynevezett besegítői foglalkoztatás a BKV összes ágazatában szinte a vállalattal egyidős, és a besegítők rugalmas foglalkoztatása nagyban hozzájárul az utasok elszállításának biztosításához.Emellett trolibuszvezetőből is kevés van: 270 sofőr mellett 50 besegítő dolgozik, havonta 10 főállású munkavállaló tevékenységét kiváltva - tudta meg a Népszava a BKV-tól.Közben a munkaerőhiány miatt kialakult bérfeszültség fokozódik. Már négyszáz járművezető követeli írásban, biztosítsa nekik is a cégvezetés azt a keresetet, havonta 400 ezer forintot, amit az újaknak ígér toborzó kampányában, szórólapokon - közölte Nemes Gábor, az aláírásgyűjtési akciót összefogó Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.Az Egységes Közlekedési Szakszervezet érzékelése szerint pár nappal ezelőtt kezdődött felháborodási hullám nem csitul: a cégvezetés ugyanis toborzó szórólapjain egyértelműen ekkora bért garantál az új jelentkezőknek, miközben a régiek közül is csak kevesen, sok túlórával, a kiugró hónapokban keresnek ennyit.A cég jogi igazgatója szerint az EKSZ gerjeszti a hangulatot, miközben nem tagadhatják - hiszen újságokban is megjelent a hirdetés -, egyértelműen 400 ezer forintos fizetést ígérnek az újaknak. Ennyit a régiek közül csak azok kapnak, akik rengeteget túlóráznak, de ők is csak néhány kiugró hónapban.Az EKSZ arra figyelmeztet, veszélyes a létszámhiány, mert a sofőröknek, annyit kell túlórázniuk, hogy az már a törvényesség határát súrolja, s vannak, akik az alapóraszámnál már most két hónappal többet dolgoztak. Az EKSZ felkérte a vezérigazgatót, Bolla Tibort, nyilvánosan tisztázza a félresikerült kampányt, kommunikációs és jogi stábja nevében is kérjen elnézést a dolgozóktól azért, hogy a toborzást erős csúsztatásokra építették. Bolla azonban nem reagál, jogi igazgatója viszont megpróbálja a szakszervezetre hárítani a sikertelen kampány felelősségét. Új emberek ugyanis még a 400 ezres mézesmadzag ellenére sem tódulnak a céghez.Az Egységes Közlekedési Szakszervezet mielőbbi tárgyalást - "konzultációt" - kezdeményezett a cégvezetésnél, hogy mielőbb tisztázzák a helyzetet, ha másként nem, akkor a régi dolgozók fizetésének a rendezésével. Igaz - érvel Nemes -, a kezdők sem fognak ennyit kapni.