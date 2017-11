Musk bejelentette: Kínában épít autógyárat a Tesla

Tényleg Kínában épít gyárat a Tesla

A kínai gyártás nem vigasztal senkit - Nagyon gyenge lett a harmadik negyedév

Zuhan az árfolyam

Elmondása szerint a kínai hatóságokkal létrejött megállapodás alapján a gyártás három éven belül kezdődhet meg a Sanghajban épülő Tesla-üzemben. Az üzem elsősorban a szélesebb tömegeknek szánt Tesla Model 3-at gyártanák a kínai belföldi piacra, valamint a régió más országai számára. Továbbá Kínában készülhetnek a Tesla Model X-ek is, amellyel meglovagolnák az SUV szegmens népszerűségét az országban.A Wall Street Journal még múlt héten számolt be arról, hogy értesülése szerint autógyár építéséről állapodott meg a Tesla Kínában, az amerikai vállalat akkor nem kommentálta a lap értesüléseit.A Tesla szerdán este, az amerikai piacok zárását követően tette közzé harmadik negyedéves beszámolóját, amely több szempontból is csalódást okozott a befektetőknek:Musk beismerte, egyelőre nehéz meghatározni, mikorra sikerülhet minden problémát elhárítani, illetve mikor kerülhet elő egy újabb, amely hátráltathatja a termelést a Model 3 esetében. Annyit tudott csak mondani, hogy jelenlegi tudásuk alapján arra számítanak, hogy 2018 első negyedévének végére lesznek képesek elérni a heti 5000 darabos gyártást a Model 3-as esetében, amely egy negyedéves csúszást jelent a korábbi ígéretekhez képest.A rekord értékesítésnek és a Tesla Energy üzletágnak köszönhetően a cég árbevétele közel 3 milliárd dollár volt a harmadik negyedévben, amely 30 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest, ráadásul sikerült egy kicsit megverni az elemzői konszenzust is ezen a soron. Az egy részvényre jutó eredmény tekintetében viszont sokkal gyengébben teljesített a Tesla a vártnál, rekord mértékű, 2,92 dolláros veszteséget realizált részvényenként.A befektetőket nagyon elkeserített a Tesla harmadik negyedéves beszámolója, illetve azok az állítások, amelyeket a menedzsment megfogalmazott a Model 3 gyártásával kapcsolatban. Így keményen adják a Tesla papírjait, jelenleg 299 dollár közelében állnak a részvények, amely közel 10 százalékos zuhanást jelent a keddi záróárfolyamhoz képest.