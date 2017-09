100 év lengyel dizájnja 100 tárgyban

A 2017. szeptember 29-tól október 15-ig a Budapesti Történeti Múzeumban látogatható a tárlat, melynek kurátori megvalósítása Ewa Solarz munkáját dicséri, apropója pedig a lengyel szuverenitás helyreállításának 100. évfordulója. A kiállítás a lengyel alkalmazott grafika és dizájn elmúlt 100 évét 100 alkotáson keresztül mutatja be, még pedig úgy, hogy azokat 25 mai lengyel illusztrátor értelmezi és kommentálja.Természetesen nincs könnyű dolga annak, aki úgy szeretné áttekinteni a lengyel dizájn 100 éves fejlődését, hogy csak 100 tárgy kiállítására korlátozza magát. Hogyan lehet kiválasztani a legfontosabbakat? Hogyan kerülhető el az a kísértés, hogy csak a már jól ismert alkotások legyenek bemutatva? Hogyan lehet a tágabb közönségnek is bemutatni a dizájn fejlődését és izgalmasságát? És persze: hogyan lehet 100 tárggyal rámutatni arra, hogy a dizájn különböző területei milyen gazdag sokféleségben léteznek?

Katarzyna Bogucka grafikai munkája

A kiállítás ötvözi a múltat és a jelent: feltárja a kortárs lengyel grafika eredményeit és bemutatja a lengyel dizájn értékeit. A tárlat 100 művet mutat be, mégpedig 25 mai lengyel illusztrátor értelmezésével és kommentálásával kísérve. A vizuális művészeket karrierjük különböző állomásain figyelhetjük meg: van, aki a lengyel illusztrációs iskola tapasztalt mestere, jelen vannak a világ minden pontján értékelt fiatal és középső generáció művészei ugyanúgy, mint a frissen végzett, pályakezdők. A meghívott képzőművészek többsége gyermekkönyveket illusztrál, és ugyan különböző stílussal rendelkeznek, és más-más technikát használnak, egy dolog azonban mégis közös bennük: a figyelemre méltó tehetség.

Janusz Zygadlewicz: Smyk autó, 1957

A kiállításon a tárgyak időrendi sorrendben jelennek meg, így láthatóvá válnak azok az anyagok, témák és formák, amelyek vissza-visszatértek a lengyel dizájn elmúlt 100 éves történelme során. A bútorokon, az üvegen és a porcelánon kívül, melyeknek a dizájnhoz való tartozása egyértelmű, a tárlaton látható néhány kevésbé nyilvánvaló dolgot is bemutatkozik. Betűtípusok, logók, gyermekjátékok, egy mozdony, neon, vitorlázó repülőgép vagy robogó, de még a legfinomabb lengyel csemege, a Ptasie mleczko is része a kiállításnak és a dizájn tágan értelmezett fogalmának.

Bogus³aw Wendorf porcelán kávéskészlete, 1932

Megnyitó: szeptember 28-án 15.00 órakor

Helyszín: Budapesti Történeti Múzeum VÁRMÚZEUM, BUDAVÁRI PALOTA E ÉPÜLET

Szent György tér 2.

A kiállítás látogatható: szeptember 29 - október 15.

A kortárs alkotások mellett mára már klasszikássá vált műveket is szerepelnek a kiállításon: olyan különleges tárgyak, melyek lényegében teljesen egyedülálló művészi munkák; prototípusok, mintapéldányok, amelyek sosem kerültek be a tömeggyártásba, ám mégis meglehetősen népszerű, a lengyelek által az elmúlt 100 évben napi szinten használt termékek.A kiállítás nemcsak 100 alkotást és ezeknek vizuális értelmezéseit mutatja be, de elmond 100 történetet is: tervezőkről, igényekről, álmokról, lehetőségekről és korlátokról. Nemcsak konkrét tervekről és projektekről beszél, hanem bemutatja a tervezés kreatív folyamatát, azaz az ötletek létrehozásának menetét. Így a kiállítás átfogóan mutatja be a dizájn koncepcióját, mint ami a művészetnek az emberekhez legközelebb álló területét, ami nap, mint nap körülvesz bennünket, még ha ennek a legtöbb esetben ennek nem igazán vagyunk tudatában. Így nem meglepő, hogy a kiállítás minél szélesebb közönséget szeretne megszólítani, beleértve a gyerekeket és fiatalokat is, aki számára a dizájntárgyak külön izgalmat jelenthetnek.szerző: műtárgy.com