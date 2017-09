Különleges emlékérmék a Pécsi Tudományegyetem 650. évfordulójára

A pécsi egyetem alapítását 1367. szeptember 1-én kelt oklevelében engedélyezte V. Orbán pápa Nagy Lajos magyar királynak. Ez a dátum a 14. századi közép-európai egyetemalapítási hullámba illeszkedett, mivel a megelőző években Prágában (1348), Krakkóban (1364) és Bécsben (1365) is egyetemeket alapítottak. Így a pécsi volt az első magyarországi egyetem, mintegy háromszáz évvel a világelső, bolognai egyetem 1088-as alapítása után. Sőt a pécsi egyetem a padovai egyetemen keresztül a bolognai működési modelljét vette át.A Magyar Nemzeti Bank az egyetem alapításának 650. évfordulója előtt tisztelegve 10000 forintos ezüst és 2000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki. Az emlékérme előlapjának fő motívuma Vilmos pécsi püspök címere, háttérben az eredeti alapító okirat látványképével. Koppenbachi Vilmos Nagy Lajos király egyik fontos diplomatája és bizalmi embere, királyi kápolnaispánja és titkos kancellárja volt, és ő volt a pécsi egyetemalapítás szellemi atyja is.

A 2000 forintos színesfém emlékérme

A hátlap középpontjában a Rektori Hivatal főbejárata, az épület északi homlokzata jelenik meg, ami egyben a Pécsi Tudományegyetem legismertebb épülete is. A jobb oldalon az alapító okirat részlete olvasható, amelyet középen egy Anjou-liliomot megjelenítő sáv vág ketté, mivel az egyetemalapító Nagy Lajos az Anjou-dinasztiából származott. Az emlékérmét Szabó Virág szobrászművész tervezte. Az ezüst és a színesfém emlékérme mindkét oldalának mintázata azonos, csak az alapanyaguk és névértékük különbözteti meg őket.Az emlékérme nem pénzforgalmi eszköz, a kibocsátásának nem az a célja, hogy fizessünk vele, szerepe a megemlékezés, tisztelgés, a közfigyelem történelmi-kulturális értékeinkre irányítása. Mind eszmei, mind pedig műtárgypiaci értéke is van, különösen hogy csak limitált példányszámban kerül piacra. Kedvező ára miatt izgalmas választás lehet azoknak, akik most ismerkednek a numizmatika területével.

A 10.000 forintos ezüst emlékérme

A püspöki székhelyen felállított felsőfokú oktatási intézmény (studium generale) három fakultással (karral), orvosival, jogival és filozófiaival kezdte meg működését, és rövid fennállása dacára egy új korszak kezdetét jelentette a magyar művelődésben és oktatásban. A történelem viharai miatt a XVIII. század végétől folyik Pécsett újra felsőoktatás, de igazi egyetemi képzés a pozsonyi egyetem 1923-as Pécsre helyezésével indult újra. A két háború között a pécsi egyetem nemzetközi hírű professzorokkal büszkélkedhetett - az ókortudós Kerényi Károly, az irodalomtörténész Thienemann Tivadar, a filozófus Halasy Nagy József és mások.A Pécsi Tudományegyetem a Tanárképző Főiskola integrálásával 1982-től lett Janus Pannonius Tudományegyetem. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola, majd 2000-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola bekapcsolódásával alakult ki a mai tízkarú egyetem, amely a mezőgazdasági képzésen kívül majd minden felsőoktatási területet magába foglal. Jelenleg a pécsi egyetem az egyik legnagyobb hallgatói létszámú magyar felsőoktatási intézmény. A Pécsi Tudományegyetem tehát egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen jött létre, amely mára az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik. A Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legjelentősebb kutatóegyeteme, hatalmas szakmai kutatói bázissal. A Szentágothai János Kutatóközpont a természettudományi és orvostudományi kutatás számos területének ad otthont. Az egyetemi karokon 22 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel.