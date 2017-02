Na, melyik a világ legkisebb tőzsdéje?

Divat Magyarországon, hogy a BÉT alacsony forgalma miatt panaszkodunk, akkor mit csinálnánk egy burmai helyében? Valószínűleg az ország lakosain és brókerein kívül nem sokan tudták, hogy tavaly óta Burma is rendelkezik saját börzével. Jelenleg mindössze négy vállalat részvényeit jegyzik a Yangon Stock Exchange-en, és a tőzsde teljes kapitalizációja alig haladja meg a 505 ezer dollárt. Többségében a kisbefektetők dominálnak a piacon, nem egyedi eset, hogy valaki mindössze 15 dollár értékben vásároljon részvényeket.Csak érdekességként az alábbi ábrán összehasonlítottuk a világ tőzsdéinek a piaci kapitalizációját, amelyen jól látszik, hogy mekkorák is a különbségek. Messze a New york-i tőzsde rendelkezik a legnagyobb piaci kapitalizációval, de a 24 milliárd dollár piaci kapitalizációjú BÉT is többszöröse a burmai börzének.

Persze meg van annak az oka, hogy a befektetők nem kapkodnak két kézzel a burmai részvények után. Egy polgárháborúktól sújtott elszegényedett ázsiai országról van szó, ahol az elmúlt fél évszázadban katonai junta volt hatalmon, így gyakorlatilag pénzügyi kultúra a lakosokban egyáltalán nem fejlődött ki. A bizalmatlanságot tovább növelte a burmaiak körében, hogy a hatalmon lévő Burmai Szocialista Program Párt (BSPP) 2003-ban gyakorlatilag kisöpörte az ország lakosainak bankban tartott megtakarítását, így a legtöbben egyelőre hallani sem akarnak róla, hogy ne fizikai formában tárolják az értékeiket.A rendszer iránti bizalmatlanságot jól példázza, hogy a börze nyitásakor állítólag több mint kétszáz ember gyűlt össze nemesfémmel megrakodott kosarakkal, hogy azokat értékpapírokra váltsák, de mikor meghallották, hogy ehhez szükség van egy közvetítő brókercégre, az emberek egyből elveszítették az érdeklődésüket és hazamentek. Persze az sem elhanyagolható tényező, hogy az éves burmai átlagfizetés nem éri el az 1300 dollárt, így nincs is nagyon mit befektetnie az embereknek. Ennek ellenére a 2015-ben megszavazott demokrata kormány egyik legelső és legdrágább projektje a ranguni tőzsde megalapítása volt.

A Yangon Stock Exchange épülete, Forrás: Shutterstock

Az egyik legnagyobb hátráltató tényező, ami miatt még várat magára a burmai tőzsde felfutása az, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján külföldiek nem fektethetnek be a börzén, sőt a 8000 dollárt meghaladó befektetéseket jóvá kell hagynia egy bizottságnak, amely gyakran elutasítja a kérelmeket.Egyébként a külföldi, főként kínai érdeklődés meglehetősen nagy a burmai piac iránt, így már szó esett róla, hogy módosítsák a törvényt és a nem-burmaiak is fektethessenek be az értéktőzsdén. Azonban korlátozások így is maradnának, 35 százalékban maximalizálnák a külföldieknek engedélyezett tulajdonrészt burmai vállalatokban.