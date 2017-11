Nagy bejelentésekre készül a General Electric

A vállalatot augusztus óta vezető John Flannery vezérigazgató a GE harmadik negyedéves eredményeit "teljesen elfogadhatatlannak" nevezte október végén; szavai szerint a további megszorító lépések tekintetében nincsenek érinthetetlen területek, "nincsenek szent tehenek".

Szabadulnának a fényforrás üzletágtól A GE júniusban jelentette be, hogy "portfóliója optimalizálása és a tevékenysége meghatározó digitális ipari területekre történő összpontosítása érdekében" tárgyalásokat kezdett A GE júniusban jelentette be, hogy "portfóliója optimalizálása és a tevékenysége meghatározó digitális ipari területekre történő összpontosítása érdekében" tárgyalásokat kezdett fényforrás üzletágának teljes eladásáról , ami a cég magyarországi üzemeinek nagy részét és dolgozóinak mintegy felét is érinti. A GE Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, 2012 óta a kormány stratégiai partnere. A cég 12 gyárat, 5 kutatás-fejlesztési központot és 3 üzleti központot üzemeltet 13 magyar nagyvárosban, munkavállalóinak száma pedig meghaladja a 10 ezer főt, amiből a fényforrás üzletágban mintegy 5 ezer embert foglalkoztat.

Várhatóan további átfogó költségcsökkentési intézkedéseket jelentenek be a GE-nél, amennyiben a közgyűlés hétfőn elfogadja az igazgatótanács előterjesztéseit. Első lépésként 24 centről 12 centre, vagyis felére vágják vissza a negyedéves osztalékot, miután szeptember végére 7 milliárd dollárra olvadt a cash flow állománya, míg az osztalékfizetési kötelezettség önmagában 8 milliárd dolláros terhet jelentett volna. Igaz, a korábbi 4,69 százalékos osztalékráta jócskán felülmúlta az S&P 500 átlagosan 1,94 százalékos hozamát. Legutóbb egyébként 2009-ben kényszerült hasonló lépésre a társaság.Az értesülések alapján az átalakítási tervek elsősorban a társaság egészségügyi, repülési, világítási (és esetleg szállítási) üzletágaira vonatkozhatnak. A várakozások szerint az intézkedések különösen érzékenyen érinthetik a villamosenergia-termelő üzletágat. A társaság értesülések szerint igyekszik majd az alapvető üzleti tevékenységeire fókuszálni a jövőben, bár eddig sokan a villamos energia- és világítási üzletágat is ide sorolták. Mindezen túl, a vállalat jelentősen leépítheti k+f tevékenységét is, bezárva sanghaji, Rio de Janeiro-i és müncheni kutatási központjait is, mindössze a New York-i és bangalore-i egységeket "életben hagyva".A társaság piaci kapitalizációja csak az idei évben több mint 100 milliárd dollárral csökkent, elsősorban az energiaszektorban történtek hatására, ugyanis a vállalati stratégia gyakorlatilag a végtelenségig bővülő olaj- és gázüzletággal számolt korábban. Októberben publikált legutóbbi negyedéves jelentésében a GE alaposan visszavágta erre az évre vonatkozó profit-előrejelzését, a korábbi 1,60 dollárról 1,05-1,10 dollárra csökkentve az EPS várakozását. Legutóbbi befektetői prezentációjában pedig a jövő évre is visszafogott számokkal hozakodott elő: a társaság 1-1,107 dolláros EPS-t prognosztizál a 2018-as évre, ami alaposan elmarad az 1,18 dollár körüli piaci konszenzustól. A 2018-as évben a társaság 0-3 százalékos árbevétel-növekedéssel számol, hosszabb távon pedig 2-4 százalékos organikus árbevétel bővülést vár.A vezérigazgató októberben azt mondta, a GE-nek a következő egy-két évben összességében több mint 20 milliárd dollár értékben kell értékesíteni üzleti egységeket, miután a cégnél már több mint egy évtizede szinte folyamatosan napirenden van az eszközértékesítés. A legutóbbi költségcsökkentő manőverek részét képezik annak az intézkedéssorozatnak, amely a társaság egyszerűbbé és erősebbé tételét szolgálja - mondta.A GE a közelmúltban már jelentős leépítéseket hajtott végre, 2016 végéig 11 százalékkal, 295 ezerre csökkentette alkalmazotta számát világszerte. Ezzel együtt e téren is további lépések valószínűsíthetők. Az idei évben a GE már túlteljesítette 1 milliárd dolláros költségcsökkentési célját, a következő évben pedig már 2 milliárd dollárt kíván megtakarítani.A GE-részvényei a hétfői tengerentúli kereskedés korai szakaszában jelentős, több mint 3 százalékos gyengülést mutattak.