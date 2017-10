Nagy fejlesztésbe fog a Masterplast a szomszédban

Új fejlesztésbe kezd a Masterplast csoport, miután a társaság sikeresen lezárta szabadkai gyárának 2015-ben megkezdett, összesen 8,4 millió eurós, több fázisban megvalósult fejlesztését. A beruházás révén a vállalat jelentős mértékben növelte üvegszövet gyártási kapacitását, azonban a cég menedzsmentje úgy döntött, hogy a mennyiségi bővítés folytatása mellett a magasabb minőségű termékek gyártására irányuló fejlesztéseket is megvalósítanak a szerbiai üzemben, mellyel új nyugat-európai piacokon jelenhet meg a társaság. A fejlesztés révén további új, az építés-kivitelezésben használt üvegszövet típusok gyártását kezdhetik meg Szabadkán, emellett pedig lehetőség lesz arra, hogy általános ipari hasznosításra speciálisabb, kompozit üvegszöveteket is előállítsanak.A bővítés - amely 105 új munkahelyet hoz léte - eredményeként a szezonalitást is figyelembe véve az üzem üvegszövet gyártó kapacitása meghaladja majd az évi 90 millió négyzetmétert, a fajlagos költségek csökkenésével pedig a termelés hatékonyabbá válására is számítanak. A projekt keretében speciális tovább-feldolgozó gépeket is szerez be a cég, illetve a meglévő berendezésekhez kiegészítő modulokat vásárolnak. A vállalat javítja a létesítmény belső logisztikai lehetőségeit is, új utak, parkolók kialakításával, továbbá bővítik a telephely energiaellátását az új kapacitások és további jövőbeni fejlesztések kiszolgálására. A társaság tervei között szerepel a saját kiszállítási kapacitásainak növelése új tehergépjárművek vásárlásával.A cég a teljes projekt költségvetésének 35 százalékára nyert el vissza nem térítendő támogatást a Prosperitati Alapítvány által "Támogatás a kiemelt jelentőségű, nagyléptékű gazdasági fejlesztések kombinált támogatására, azaz vissza nem térítendő támogatás folyósítására kamattámogatott hitelfelvétel vállalásával" címmel 2016. november 13-án kiírt pályázaton.

A Masterplast szabadkai üzeme

Forrás: Masterplast

(..) a Szabadka 2.0 fejlesztés lehetőséget nyújt számunkra ahhoz, hogy diverzifikáljuk a vállalat működését, ezáltal a magasabb minőségű és az ipari típusú termékek aránya bővülni fog. Az ipari felhasználás felé való nyitás összhangban van a vállalat hosszú távú stratégiájával, amelynek keretében a meglévő szabad gyártási kapacitásainkat a kapcsolódó üzletágakban is szeretnénk értékesíteni, így kevésbé fogunk függeni az éptőipari konjunktúrától

A fejlesztést részben az indokolta a cég szerint, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt a kereslet termékeik iránt, és arra számítanak, hogy az építőiparban megindult kedvező folyamatoknak köszönhetően a jövőben ez folytatódni fog. Emellett- mondta el Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke.