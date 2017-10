Nagy spórolásba kezd a Ford, hogy legyen pénz elektromos autókra

Hackett a két és fél órás perezentációban azt is bejelentette, hogy a kockázat és költségek csökkentése érdekében több céggel stratégiai kapcsolat kialakítását tervezi, többek között a Lyft autómegosztó szolgáltatással annak érdekében, hogy közösen fejlesszék a Ford önvezető autóit, továbbá az indiai Mahindra, és a kínai elektromos autókat gyártó vállalattal, a Zotye-vel.A Ford továbbá arra is kitért, hogy körülbelül 2020-ra el fogják érni ez előre kitűzött célokat, miszerint a vállalat működési marzsa eléri a 8 százalékot. Ez azért fontos bejelentés, mert a legtöbb autógyártó korábban arról figyelmeztette a befektetőit, hogy az elektromos autókra való átállás rendesen megtépázhatja a cégek profitabilitását.Hackett egyébként több változást is eszközölt a Fordnál, mióta májusban átvette a vezérigazgatói posztot, többek között áthelyezte a Ford Focusok gyártását Michigenből Kínába, és felvett egy külsőst, Jason Luo-t, hogy vezesse a Ford kínai üzletágát.A prezentációban mindemellett arról is szó volt, hogy 2019-re az összes amerikai, míg 2020-ra a globális autóállomány 90 százalékát beépített internethozzáféréssel szerelnék fel. Egyébként ezzel már kicsit késésben vannak, ugyanis a rivális GM már 2015-óta épít beépített internettel felszerelt autókat, jelenleg globálisan már több mint 7 millió ilyen autó rója az utakat.A tervek szerint a 14 milliárdos költségcsökkentés úgy jönne össze, hogy 10 milliárdot az anyagköltségekből, míg 4 milliárdot a mérnöki költségekből spórolnának meg. 2022-re a Ford a belső égésű motorokra fordított pénzt a jelenlegi harmadával, vagyis 500 millió dollárral csökkentenék, amit az elektromos autókra fordítanának a beígért 4,5 milliárd dolláron kívül. A profitmarzs növeléséhez még a prezentáció szerint az is fog járulni a jövőben, hogy a tervek szerint meg fogja építeni a "jövő gyárait", ahol lényegesen kisebb helyen, 20 százalékkal gyorsabban zajlik majd az autók összeszerelése robotok segítségével. Egy másik költségcsökkentési módszer lesz, hogy kevesebb kombinációból lehet majd válogatni a Ford modelleknél: jelenleg a Ford szedánjainál 35 ezer fajta kombináció létezik (festés, motor méret stv), amit a jövőben lecsökkentenek 96-ra. A Ford 13 új elektromos hajtású autót ígért a következő öt évben.A Ford árfolyama egyébként 2,1 százalékot emelkedett, miután tegnap erős autóértékesítési adatok érkeztek a tengerentúlról, azonban a papírok 2014 júliusa óta így is 30 százalékot estek.

(Reuters)