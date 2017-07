Nagy bajban a BMW, a Mercedes, a Porsche - Több tízezer perre, milliárdos bírságra számíthatnak

Egyre nagyobbra dagad a német autógyártók kartellbotránya

Ha beigazolódik a gyanú, a német autógyártók akár több tízmilliárd euró bírságot fizethetnek

Beszállítók, autótulajdonosok, de még részvényesek is beperelhetik a német cégeket

A hétvégén robbant a hír, a német autógyártók évtizedek óta összejátszhattak , titkos egyeztetéseket tartottak a technológiákról, az alkatrészeikről, dizájnról, még a beszállítóikról is. A botrány nagy hullámokat kavart, az EU versenyjogi hatósága nyomozást rendelt el, a német politikusok is megszólaltak az ügyben, és bár az autógyártás a német gazdaság alapja, a politika és a gazdaság vezetői közül is egyre többen gondolják úgy, hogy a szalámi taktika helyett kijárna már egy alapos büntetés a nagy autógyártóknak.A hatóságok akár az előző évi bevételek akár tíz százalékára rúgó bírságot is kivethetnek a cégekre, ez pedig akár több tízmilliárd euró is lehet, hiszen a Volkswagen árbevétele tavaly 217, a Daimleré 153, a BMW-é pedig 94 milliárd euró volt, ez alapján, a Volkswagen közel 21, a Daimler 15, a BMW pedig 9 milliárd euró bírságot fizethetne. Ennél azonban valószínűleg jóval kisebb bírságot fizetnek majd az érintett vállalatok, ha beigazolódik a kartellgyanú, ráadásul a Volkswagen és a Daimler, amely önfeljelentést tett, vélhetően a lehetséges bírság töredékét kaphatja bírságként.Ezen felül értendő az az összeg, amit kártérítési pereket követően fizethetnek az autógyártók, például a beszállítóknak, a vevőiknek vagy a részvényeseknek. A német fogyasztóvédelem vezetője, Klaus Müller szerint több tízezer per jöhet, ha beigazolódik a kartellgyanú, valószínűleg az amerikaiakhoz hasonló gyűjtőperekre kerülhet sor Európában is. A perek alapját egyrészt az jelentheti, hogy a vásárlók jóval többet fizettek az autóikért, mint amennyit kellett volna, másrészt az is, hogy az autók a lehetségesnél alacsonyabb technikai színvonalúak voltak, kérdés azonban, hogy ezt lehet-e bíróság előtt bizonyítani.A német fogyasztóvédelem azt szeretné, hogy törvény által tegyék lehetővé, hogy az ügyben próbaper indulhasson, így azt követően nem kellene egyesével bírósághoz fordulniuk az autótulajdonosoknak, ahelyett gyűjtőpereket indíthatnának.