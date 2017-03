Nagy dobásra készül az Apple az iPhone 8-cal

fejlett arcfelismerésre képesek a képmélység használatával.

A szabadalmi kérvényekkel együtt a pletykák is beindultak az Apple-nél. Már egy ideje van róla szó, hogy az iPhone arcfelismerő funkciót kaphat és ezt az Apple legújabb szabadalmai is alátámasztják - írja a CNBC. Egészen pontosan olyan szabadalmakat nyújtott be az Apple az amerikai hivatalnak, amelyekA legújabb spekulációk, hogy az Apple új okostelefonjában nem lesz ujjlenyomat-azonosító és home-gomb sem, helyette egy 3D-s szkenner kap helyet, ami arc alapján tudja a felhasználót.Az arcfelismerés az Apple alkalmazásboltjában történő vásárlásokat és az Apple Pay-jel történő fizetést könnyítheti meg és teheti biztonságosabbá. Elképzelhető, hogy az iPhone 8-cal 3D-s szelfiket lehet majd készíteni, amivel például a saját arcunkat adhatjuk a játékokban a figuráknak. A technológia nem csak az arcok, de tárgyak elemzésére is alkalmazható lesz és nem csak egy, de több embert is tud majd azonosítani.Az elemzők szerint a 3D-s kamera a kiterjesztett valóság felé megnyitja az utat, ami Tim Cook nyilatkozatai alapján is fontos irány a cégnél. De egyéb felhasználási területei is elképzelhetők, például megbízhatóan felismeri a kézmozdulatokat, ami hasznos lehet az Apple autóipari törekvéseiben. Ha pedig felismeri a közlekedési táblákat is, akkor kulcsfontosságú lépést tehet előre az Apple az önvezető autók terén.