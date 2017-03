Nagy újítás jöhet az Ikarustól

A tervtárgyalások alapján az első 127-es LNG-meghajtású Ikarus busz júliusban, legkésőbb augusztusban európai körútra indul, ahol a bemutatása megtörténik többek között Brüsszelben is. A sorozatgyártást az év második felében kezdődhet meg. A társaság oroszországi és iráni, folyamatban lévő szerződéskötései alapján, illetve az Európai Unióból érkező igények szerint is megállapítható, hogy a piac nagyon várja az LNG-meghajtású buszok tömeges megjelenését - mondta. Szavai szerint jelenleg ilyen buszok leszállítására az Ikarus a BKV-val és a Volán-társaságokkal is folytat tárgyalásokat, sőt, már a tervezőasztalról is tudtak eladni LNG-buszokat.Széles szerint az LNG üzemű (liquefied natural gas, cseppfolyós földgáz) fejlesztés mellett szól, hogy az ilyen meghajtású buszok vásárlását a kormány is támogatja. A másik érv szerinte az, hogy Brüsszel közvetlenül támogatja az LNG (Liquefield Natural Gas) rendszerek fejlesztését, illetve az Ikarus ennek keretében fejleszti az LNG-meghajtású buszokat.A hibrid meghajtású buszok, a CNG, valamint ennek továbbfejlesztett változatának - amely részben dízel üzemanyagot használt - az ideje lejárt - fogalmazott Széles, aki szerint a BKV is csak kényszerűségből használja a tulajdonában lévő hibrid buszokat, mert nem rendelkezik olyan buszállománnyal, hogy a bécsi és saját tapasztalataira alapozva ő is leállíthassa ezeknek a buszoknak az üzemeltetését.