Nagyhatalmakat előz Magyarország az energetikai ranglistán

A Világgazdasági Fórum nemzetközi kormányközi szervezet (World Economic Forum, WEF) 2017-ben ötödik alkalommal kiadott jelentése abból a szempontból rangsorolja az egyes államokat, hogy azok milyen mértékben képesek a felhasználók számára rendelkezésre bocsátani biztonságos, megfizethető és fenntartható energiát. A listát 18 különféle szempont alapján állította össze a WEF és az Accenture, így a vizsgálat tárgyát képezte például az energiarendszerek gazdasági növekedéshez való hozzájárulása, az energiabiztonság vagy éppen a környezeti fenntarthatóság.Az összeállítás alapján a világ legfejlettebb, legjobban teljesítő energiarendszerével Svájc rendelkezik, megelőzve Norvégiát és Svédországot (80, 79 és 78 százalékos eredmény). Magyarország 21. helyezése némileg meglepőnek tűnhet, tekintettel például arra, hogy az ország importtól való függése relatív magas, illetve arra, hogy hazánk gazdaságilag jóval fejlettebb államok sorát utasítja maga mögé jelentősen. Ugyanakkor árnyalja a képet, hogy a régióban Magyarországnál előkelőbb helyezést ért el a rangsorban Ausztria (6.), Szlovénia (13.), Lettország (17.), Horvátország (18.) és Szlovákia (20.) is.

Forrás: World Economic Forum

Az értékelés tárgyát képező egyes részkomponensek tekintetében Magyarország a legjobb helyezést a vilamos energia rendszer kiépítettségére (elektrifikáció) tekintetében érte el. Igaz, az itt elért maximális pontszámon és első helyezésen Magyarország 68 másik országgal - egyebek mellett az összes szomszéddal is - osztozik, amelyek holtversenyben mind maximális értékelést kapták az összeállítóktól. Szintén jól szerepelt az ország a szállítás-közlekedés üzemanyaghatékonysága tekintetében.A gázolajegyenértékre számolt átlagos fogyasztás alapján összehasonlítva az országokat 15-ös holtversenyben második helyezést ért el Magyarország, megelőzve például Olaszországot (16.) Franciaországot (17.), Németországot (20.), az Egyesüt Királyságot (21.), vagy az Egyesült Államokat (74.). A régióban hasonlóan jól értkelést kapott e szempontból Ausztria, Szlovénia és Szlovákia is, a többi szomszéd ország azonban a WEF szerint elmarad tőlünk.Az átlagnál kedvezőbb helyet szerezte meg az ország a teljes elsődleges energiaellátás diverzifikáltsága tekintetében is, itt 13. helyen végeztünk, szintén fejlett országok sorát maga mögé utasítva. A környező országok közül azonban Románia (1.), Szlovákia (2.), Szlovénia (3.) és Ausztria (10.) is megelőzi hazánkat.Az átlagnál rosszabb, 89. helyezést érte el ugyanakkor Magyarország az üzemanyagimport szempontjából. Szomszédaink közül Szlovákia, Ukrajna, Horvátország és Szlovénia is rosszabb helyzetben van nálunk. A legrosszabb értékelést ezzel összhangban az energiaimport teljes felhasználáson belüli magas aránya miatt kapta Magyarország, ezen a listán csak 96. lett az ország. A régióban e szempontból csak Szlovákia (98.) és Ausztria (101.) áll kedvezőtlenebb pozícióban, legalább is a World Economic Forum országlistáján.