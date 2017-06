Évekig azért volt érdemes figyelni a Deutsche Telekom (DT) amerikai cégének, a T-Mobile US-nek a sorsát, mert ha azt eladják, akkor a befolyó összeg egy részéből akár a Magyar Telekom részvényeire is költhetne a DT, és akár ki is vezethetik a Magyar Telekomot a tőzsdéről. Ennek a valószínűsége most ismét csökkent, mert a németek abban gondolkodnak, hogy inkább összeolvasztanák az amerikai cégüket egy versenytárssal, a Sprinttel. Ezt egyébként már korábban is tervezték, most azonban úgy látja a DT menedzsmentje, hogy Trump elnöksége alatt nagyobb az esély, mint korábban.

Ma egyébként a blue chipek közül egyedül a Telekom-papírok árfolyama emelkedik.

