Egy százalékot esett a BUX 2017.06.29 17:21

Nap elején még fél és egy százalék közötti emelkedéseket is láttunk az európai tőzsdéken, azonban délután kifejezetten negatívvá vált a hangulat, a német DAX index értéke például napon belül 300 pontos esésben is volt, ami közel 2,5 százalékos mínuszt jelent. Ennek megfelelően a magyar tőzsdén is pesszimisták voltak a befektetők, a BUX index értéke közel egy százalékot esett, ami a blue chip papírok gyenge teljesítményének tudható be. A Mol 0,1 százalékot, az OTP 0,8 százalékot, a Richter-részvények árfolyama 2,5 százalékot esett, míg a Magyar Telekom papírjainak árfolyama stagnált.