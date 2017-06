Nagyon jó hírünk van az autósoknak: 300 alá is benézhet a benzin ára

Veszélyes zónában az olaj - Még olcsóbb lehet a benzin

Újabb és újabb mélypontok felé tart az olaj, az árfolyam szerdán 10 hónapos mélypontra gyengült, és noha csütörtökön pozitív korrekció tapasztalható, egyáltalán nem zárható ki, hogy a lejtmenet tovább folytatódik. Az árfolyam az év elején elért 55 dollár körüli csúcsról többszöri irányváltással, kilengésekkel ugyan, de lényegében fokozatosan ereszkedett a mai, immár 43 dollár alatti szintekig. Rég volt példa ilyen mértékű zuhanásra, az idei 20 százalék körüli esés teljesen eliminálta a 2016 végi emelkedést, és gyakorlatilag az elmúlt húsz évben a legrosszabb féléves piaci teljesítményt jelzi.

Mi okozza az árcsökkenést?

A jelenség fő oka a globális olajpiac krónikus túlkínálata, amely évek óta folyamatosan lefelé ható tényezőként befolyásolja az árakat. Ez a túlkínálat, illetve az ennek nyomán kialakult nyomott árak a fogyasztók szempontjából természetesen kedvezőek, a termelők viszont érthető okokból igyekeznek megszüntetni azt, ezáltal kívánva emelkedő pályára állítani az árakat. Pontosan ennek érddekében határoztak precedens nélküli közös összehangolt akcióról a globális olajkitermelés jelentős részét adó OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) és más nagy olajexportőr országok 2016 végén. Akkori döntésük értelmében az OPEC-tagok összesen napi 1,2 millió hordóval, a megegyezéshez csatlakozott külső olajországok pedig további napi 600 ezer hordóval fogták vissza kitermelésüket 2017 január elsejétől annak érdekében, hogy a felduzzadt globális tartalékokat az elmúlt öt év átlagára szorítsák vissza, a kínálat csökkentése által az árak emelkedését elősegítve. Legalább is ezt ígérték a megállapodásban részt vett országok, azonban az OPEC legutóbbi jelentése - a korábbiakhoz hasonlóan - azt mutatja, hogy nem csak a nem OPEC-tagok, de a kartel tagjai sem feltétlen érzik azt önmagukra nézve kötelezőnek.

Forrás: OPEC

Forrás: OPEC

Forrás: OPEC

A lépés eleinte hatásosnak tűnt, és 2016 második felében az árfolyam képes volt érdemben emelkedni, valószínűnek tűnik azonban, hogy még ha minden ország be is tartotta volna vállalásait, akkor sem tudtak volna tartós fordulatot előidézni az árakban. Mégpedig elsősorban azért nem, mert az kitermeléscsökkentésben részt nem vevő Amerikai Egyesült Államok 2017 eddigi hónapjaiban olyan ütemben növelte olajtermelését, hogy azzal szinte teljes egészében ellensúlyozta a többi olajország összehangolt akciójának szándékolt hatását. A trend pedig az OPEC várakozásai szerint folytatódhat, így az idei évben összességében közel 6 százalékkal több, elsősorban palaolajat termelhetnek ki az USA-ban, mint 2016-ban. A befektetők ezért kiemelt érdeklődéssel figyelik a tengerentúlon megjelenő iparági adatokat, így az üzembe állított új kutak és a tartalékok alakulását is.Noha a globális olajkereslet 2016 után 2017-ben is emelkedik az OECD előrejelzése szerint, egyéb intézkedés híján az árak egészen addig nyomás alatt maradhatnak, amíg az Egyesült Államokban működő olajkutak száma, illetve az ottani kitermelés nem stablizálódik - véli John Kemp, a Reiuters elemzője. Az elmúlt egy évben 431 új olajfúró kutat állítottak termelésbe a tengerentúlon a Baker Hughes adatai szerint. A szintén amerikai EIA szerint 2017-ben napi 780 ezer hordóval, jövőre pedig további napi 1 millió hordóval bővülhet a tengerentúli kitermelés. A Nemzetközi Energiaügynökség várakozásai szerint így a tengerentúli termelők elégíthetik ki az idei napi 1,54 millió hordó, és a jövő évi 1,62 millió hordós globális olajfogyasztás-bővülés több mint 50 százalékát.

Forrás: EIA, OPEC

Merre tovább, olajár?

Akkor sem panaszkodnék, ha az olajárak 30 dollár alá kerülnének

Az Egyesült Államokból érkező híreknek nagy szerepe volt tehát abban, hogy az OPEC erőfeszítései ellenére az árak fokozatosan egyre lejjebb kerültek. A piaci túlkínálat lefaragása ellen dolgozik Nigéria és Líbia is, amely OPEC-országokban korábban a belpolitikai bizonytalanságok és zavargások következtében olyan mértékben zuhant termelésük, hogy felmentést kaptak a kitermeléléscsökkentés alól.A kartel érzékelve az eredetileg 2017 első félévére vonatkozó kitermeléscsökkentés hatástalanságát május végén úgy döntött , kilenc hónappal 2018 első negyedévére is kiterjeszti az intézkedés hatályát, amihez a többi együttműködő olajország is csatlakozott. A piac azonban a jelek szerint nem bízott a lépés hatásában, amit világosan jelez, hogy az arra vonatkozó bejelentés napján több mint 4 százalékkal csökkentek az árfolyamok.A folytatódó áresést látva az OPEC várhatóan tovább csökkenti majd a kitermelést - mondta az iráni olajminiszter szerda este. Ez már csak azért sem lenne különösebben váratlan, mert az OPEC-ben vezető szerepet betötő Szaúd-Arábia rendkívül elszánt a túlkínálat megszüntetésére. A hír hatására ugyan az árfolyamok eleinte kis mértékben emelkedtek csütörtökön, később azonban már ismét gyengültek. Azzal együtt is, hogy a legutóbbi adatok azt mutatták, hogy az Egyesült Államok nyersolaj-tartalékai az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben, 2,5 millió hordóval csökkentek az előző héten, és az ország kereskedelmi üzemanyag-tartalékai is csökkentek.Az árak szerdán több mint 2 százalékkal estek, és immár mélyen 43 dollár alatt tartózkodnak. Ez a tartomány már rendkívül érzékenyen érinti a kutatás-termeléssel foglalkozó olajvállalatokat, amelyek idei költségvetésüket 50 dollár körüli szintek mellett készítték el. A Reuters korábbi prognózisa szerint a társaságok idei befektetései 50 százalékkal emelkedhetnek a tavalyi nyomott szintekről. A 40 és 45 dollár közötti árak már tervezett fúrási aktivitásuk jelentős visszafogására késztethet bizonyos vállalatokat, azonban a befektetések esetleges felülvizsgálatával a nyár második felében várható második negyedéves jelentési időszakig kivárhatnak a társaságok. Nem fenyegeti ugyanakkor ez a veszély az egyesült államokbeli palaolaj-kitermelőket, amelyek még ebben az alacsony árkörnyezetben, sőt, 40 dollár alatt is nyereségesen képesek működni. Ez pedig nem vetít előre túl sok jót az olajárak emelkedését óhajtó OPEC számára.- fogalmazott Avi Mirman, a palaolaj kitermeléssel foglalkozó Lilis Energy elnök-vezérigazgatója.Technikai alapon elmondható, hogy év eleje óta egy komplex (dupla zig-zag) korrekció mentén tart délnek az olaj árfolyama az 55 dolláros szintről, ráadásul a szezonális hatásokat is figyelembe véve a nyári időszak első felében amúgy sem szokott jól teljesíteni a fekete arany árfolyama. Ugyanakkor a technikai elemzés szerint jó esély van arra, hogy a következő hetekben mélypontot érhet az olaj árfolyama, akár már a 42 dolláros támasz szintnél, vagy ha az nem tart ki, akkor a tavaly augusztusi mélypont (39 dollár) környékén. Aztán ebből a tartományból újra északnak vehetné az irányt, akkor már célba véve az 55 dollár feletti szinteket. A 35 dolláros szintek alatt lehetne a hosszú távú optimista elképzelések mellé kérdőjelet tenni.Fontos kiemelni, hogy nem kell kapkodni, a napos, illetve hetes bontású grafikonon lehet majd látni a jelzéseket, amelyek esetleges fordulóra utalnak.

Legutóbb a Macquarie csökkentette árelőrejelzését, nagyrészt a fenti fundamentális okokra hivatkozva, így az idei második félévben átlagosan 54,15 dolláros, jövőre 49,33, 2019-ben pedig 52,75 dollár árfolyamot vár.

Az UBS az eddigi 60 dolláros idei átlagos Brent célár-várakozását 56 dollárra mérsékelte; a 2018-as Brent prognózisát 65 dollárról 60 dollárra csökkentette, a WTI esetében 63 dollárról 57 dollárra csökkentette.

A Goldman Sachs szintén június elején csökkentette a Brent idei árfolyamára vonatkozó várakozását 56,76 dollárról 55,39 dollárra, míg a WTI esetében a célárat 54,80 dollárról 52,92 dollárra vitte le.

A JPMorgan a WTI 2018-as célárát radikálisan, 53 dollárról 42 dollárra vágta vissza, a Brentét 55 dollárról 45 dollárra.

Ennél extrémebb előrejelzések is napvilágot láttak, az FGE tanácsadó cég például azt valószínűsíti, hogy akár 30 dollárig is zuhanhat az olaj hordónkénti ára, ha az OPEC nem dönt a kitermelés további csökkentéséről.

Az orosz központi bank sem nevezhető optimistának e tekintetben, az idei 50 dollár után 2018-2019-ben 40 dollár körüli átlagos árfolyamot prognosztizálva.

Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala (EIA) 2017-es WTI prognózisát 50,68 dollárról 50,78 dollárra, a Brent célárát pedig 52,60 dollárról 52,69 dollárra emelte. A várakozás jövő évre 53,61 dolláros átlagos WTI-árfolyamot valószínűsít a korábban várt 55,10 dollár helyett. A Brentre vonatkozó prognózis pedig 57,10 dollárról 55,61 dollárra mérséklődött.

Mit jelenthet mindez a hazai üzemanyagárakban?

Az olajpiaci hangulat már olyan borús, hogy a más esetben az áraknak támogatást adó hírek - csökkenő tartalék-adatok, a kitermelést megzavaró geopolitikai konfliktusok - sem képesek pozitív korrekciót előidézni, ami az árak további esésére utalhat. Ahogyan az is, hogy a tengerentúli fedezeti alapok jelentős mértékben, összességében csaknem 70 millió hordónyi extra short pozíciót építettek fel a WTI és a Brent piacain május vége és június közepe között, és azóta valószínűleg tovább nőtt az esést várók aránya. Az alapok aktivitása azonban akár egyfajta kontraindikátorként is értelmezhető, miután a szélsőséges pozíciók kialakulását nem ritkán követte fordulat a piacon. Ezért nem kizárt, hogy a piac immár túladottá vált, és hamarosan fordulat következik be az árfolyamok alakulásában - véli Pletser Tamás az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője.Ebben a helyzetben meglehetősen nehéz előre jelezni az árfolyamok várható alakulását, amit az is tükröz, hogy a prognózisok meglehetősen széles sávban szóródnak, azonban a közelmúltban több nagybank és iparági szereplő sorra lefelé módosította árvárakozásait. A prognózisok többsége ezzel együtt arra utal, hogy 2017 második felében már stabilizálódhatnak az árak, a 2018-as kilátásokat illetően viszont jelenleg még bizonytalanabbak a kilátások.A magyarországi benzinkutakon tapasztalható árakat jelentős részben meghatározzák az olajárak, és az azokból származó finomított termék árak. A finomított termékárak idei alakulása bizonyos csúszással nagyjából leköveti a nyersolaj árfolyammozgását. A magyarországi kiskereskedelmi piac szempontjából meghatározó mediterrán piacon az idei csúcshoz képest napjainkig nem egészen 20 százalékkal csökkent az árfolyam. A nemzetközi finomított termékárak a múltbeli tapasztalatok alapján a Brent árfolyam emelkedése esetén annál nagyobb, a dízel jegyzésárak viszont annál kisebb mértékben emelkednek. A finomított termékárak alakulása alapján tehát van még tér az árcsökkenésre.

Forrás: Thomson Reuters DataStream, Portfolio

Az összefüggés azonban már csak azért sem közvetlen, mivel a hazai kiskereskedelmi üzemanyagárak körülbelül 60 százalékát egyéb tételek, nagyrészt adók teszik ki. A hazai üzemanyagárak alakulásában az import 50-60 dollár/tonnás szállításai költségeinek is van szerepe, de a dollár/forint árfolyam mozgásai is befolyásolják a benzin- és dízelárakat.

Bonyolítja a helyzetet a hazai adószabályozás, amely az olajárak csökkenése esetén a jövedékiadó-tartam emelését, az árak növekedésekor pedig az adótartam csökkentését írja elő. Ennek értelmében ötven dollár feletti világpiaci árnál az adó mértéke az ólmozatlan benzin esetében literenként 120 forint, ha azonban a világpiaci ár legfeljebb 50 dollár, akkor 125 forint. A gázolaj esetében 50 dollár feletti árnál 110,35 forint, legfeljebb 50 dolláros árnál pedig 120,35 forint az adó, az ólmozott benzin és a petróleum esetében pedig 124,20, illetve 129,20 forint. Vagyis, amennyiben az olaj ára tartósan 50 dollár alatt marad, az ha nem is jelentős, de pár forintos adóemelkedést jelent majd az üzemanyagárakban.

Van még tér a benzinárcsökkenésre

Az olajpiac idegessége, a kínálat és kereslet kilátásaival kapcsolatos bizonytalanságok miatt az utóbbi időben kialakult volatilitás a továbbiakban is fennmaradhat. A jelenlegi közeg inkább az árfolyamok további gyengülésére utal, ami egyben a magyarországi üzemanyagárak további csökkenését eredményezheti. Amennyiben az olaj folytatja mélyrepülését, és tartósabban 40 dollár alá kerülne az árfolyam, úgy a hazai üzemanyagárak 2016 év elejét követőn idén ismét 300 forint alá kerülhetnek. Nagyobb áremelkedéstől jelen körülmények közepette nem kell tartanunk, ugyanakkor a hangulat gyorsan változhat, a fordulat pedig hamar jelentkezhet a hazai árakban is. Ha lesz is fordulat az árakban, az egyelőre várhatóan inkább csak átmeneti, kisebb mértékű drágulást idézhet elő a magyarországi benzinkutakon.

Az olaj árfolyammozgásai az AlfaTrader kereskedési platformján keresztül kiváló kereskedési kondíciók mellett egyszerűen lekereskedhetőek.