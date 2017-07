Nagyon jól megy a Wizz Airnek

Nagyon erős lett a Wizz Air előzp negyedéve, a bevételek és a profit is megugrott

A menedzsment optimitsa, megemelte az idei évre vonatkozó várakozását

Impresszív számokat tett közzé a ma a júniussal végződött második negyedévről (a társaságnak ez a pénzügyi első negyedéve) a Wizz Air, a légitársaság 25 százalékkal több, 7,2 millió utast szállított, a vállalat árbevétele 28,6 százalékkal 469,3 millió euróra nőtt, ráadásul a cég üzemi eredménye (EBITDAR) 43,8 százalékkal 155,9 millió euróra ugrott, az EBITDAR-marzs 29,7-ről 33,2 százalékra javult. Az adózott eredmény 50,4 százalékkal 58,1 millió euróra nőtt, ezzel az adózott eredmény marzs 10.6-ról 12,4 százalékra emelkedett.Az utasszám és a bevételek megugrásában részben az erős húsvéti szezon játszott szerepet, de bővült a géppark és a repült útvonalak száma is. Június végén a Wizz Air flottájában már 83 repülőgép volt, miközben egy évvel korábban még csak 70, ráadásul a gépek kihasználtsága is tovább nőtt, 89,5 százalékról 91,2 százalékra. A vállalat tovább bővítette a hálózatát, a vállalat 28. bázisa London Luton lett, a légitársaság repülőgépei most már Oroszországba, Kazahsztánba és Marokkóba is repülnek, jelenleg már 42 országban összesen 500 útvonalat repül be a társaság.

Forrás: Wizz Air

A vállalat flottája a következő években tovább bővül, Airbus A321-es gépeket rendelt a társaság, amikkel akár két számjegyű költségmegtakarítás érhető el a régebbi, A320-as gépekhez képest.

Forrás: Wizz Air

A befektetők örülnek a jó híreknek, a Wizz Air árfolyama ma 1,8 százalékkal került feljebb, ezzel csak idén 47 százalékot emelkedett a légitársaság árfolyama.