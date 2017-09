Az emelkedés azt követően váltott hegymenetbe, hogy Törökország felvetette, elvágná Irán kurdisztáni régióját a külvilágtól. Ez, illetve az innen érkező napi 500-600 ezer hordó olaj kiesése pedig érzékenyen érintené a globális olajkínálatot is. Az emelkedést ezen túl az OPEC előző heti bécsi üléséről érkező hírek is támogathatták, amelyek szerint a legjelentősebb olajországok hamarosan a kitermelés további visszafogásáról dönthetnek.

Közel 8 százalékot esett az OTP árfolyama az augusztus végi csúcshoz képest, az esés az elmúlt órákban gyorsult be, csak ma közel 4 százalékot esett az OTP. Az esésben szerepe lehet annak, hogy lejárt az a 180 napos időszak, amíg a bank egyik nagytulajdonosa, a Groupama nem adhatja el részvényeit (erre egyébként semmilyen bizonyíték sincsen, a Groupama nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban), piaci forrásainktól úgy tudjuk, hogy több piaci szereplő is nagy volumenű eladásokkal a Groupama esetleges kiszállására pozícionálja magát. Ezen felül fontos technikai szintek áttörése is elindíthatta a lavinát, és az is biztos, hogy az MNB bejelentései és az orosz bankválság sem segítették az OTP árfolyamát.

tovább a cikkhez...