Megütötték a gyógyszergyártó cégeket Trump beszéde után 2017.01.12 12:35

Tegnap Donald Trump megválasztása óta először szólalt meg hivatalosan a nyilvánosság előtt, amivel egyből kisebb káoszt okozott a részvénypiacokon:

Trump többek között kritizálta a gyógyszergyártók termelési gyakorlatát, miképp azt korábban az autóipart illetően is tette (több autógyártót is "megfenyegetett", hogy külön vámokra számíthatnak, ha külföldre helyezik a gyártásukat.) Úgy fogalmazott, hogy ott is hasonló lépésekre van szükség, ugyanis rengetek gyógyszergyártó külföldön gyártja termékeit, melyeket aztán az USA-ban értékesít, ami nem helyes. Emellett a termékek árát is kifogásolta, ezzel kapcsolatosan egyenesen úgy fogalmazott, hogy "gyilkosságot úsznak meg" azzal, hogy határok nélkül emelik a készítményeik árát. Arra is kitért, hogy a jövőben valószínűleg licitálnia kell majd a vállalatoknak, ha egészségügyi megrendeléseket szeretnének elnyerni, ami pedig árháborút indítana el a cégek között, az alacsonyabb árak pedig értelemszerűen negatív hatással lennének a vállalatok jövedelmezőségére.

A beszédet követően a Nasdaq Biotech index 3 százalékot, míg az egészségügyi vállalatokat tömörítő S&P 500 healthcare index 1 százalékot esett. Az egyedi részvények között nagyobb esések is voltak, a Bristol-Meyers Squibb papírjai például 5,3 százalékkal gyengültek.

A rossz hangulat a szektorban átterjedt Európára is, ütik a gyógyszeripari cégeket, a Novartis 3 százalékot, a Roche 2 százalékot, míg a Lonza papírjai 1 százalékot estek.