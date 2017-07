Nagyot esett a német részvénypiac, közel 100 pontot, egy százalékot esett és fontos támaszhoz ért. 12350 pontnál jár a részvényindex értéke, korábban már többször is járt ebben a sávban, ahonnan már kétszer visszapattant, illetve áprilisban ez a sáv még ellenállásként funkcionált.

Nagyot megy a Richter 2017.07.21 10:48

A blue chipek között a Richter emelkedik ki, az árfolyam már 1,3 százalékot emelkedett. A társaság szerdán jelentette be a Richter, hogy miután májusban az európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) pozitív véleményt adott ki a Richter új antipszichotikumára, a skizofrén felnőtt betegek kezelését célzó cariprazine-ra vonatkozóan, most az Európai Bizottság is engedélyezte a készítmény forgalomba hozatalát. Nyugat-Európában Reagila néven fog futni a készítmény.