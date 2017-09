Esik az OTP 2017.09.08 10:59

A délelőtti kereskedés második felében lefordult a magyar bankpapír árfolyama, már egy százalékot esett, ezzel a Telekom mellett a leggyengébb blue chip eddig. Egyedül a Richter-papírok árfolyama tud közülük emelkedni, 0,3 százalékkal.

Már tegnap is esett a magyar bank papírjainak árfolyama, ma a kezdeti emelkedés után hamar lefordult és folytatódik az esés, ezzel a BUX indexet is lehúzza, amely 0,6 százalékot esett. A nemzetközi hangulat is elromlott mára, a DAX index 0,2 százalékot, az angol tőzsde 0,3 százalékot, a francia tőzsde közel fél százalékot esett.