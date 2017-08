A magyar részvénypiac összességében stagnált, ez a blue chipek vegyes teljesítményének tudható be. Az OTP-részvények árfolyama 0,2 százalékot, a Telekom-papírok árfolyama 0,4 százalékot emelkedett. A Mol részvényeinek árfolyama 0,1 százalékot emelkedett, a Richter papírjainak árfolyama 0,4 százalékot esett. A magyar tőzsdén közel hétmilliárd forint volt a forgalom, ez átlag alattinak mondható.

Hét hetes csúcsról fordult az arany 2017.08.01 12:53

Tegnap 1271 dollár felett is járt az arany unciánkénti ára, így hét hetes csúcsra emelkedett, ma egy kisebb korrekciót láthatunk az árfolyamban. Az emelkedést a nagyon gyenge dollár is segítette, de a Trump politikája körüli bizonytalanság is felfelé segítette az árfolyamot.

A július 10-i lokális mélypontról 5,2 százalékot emelkedett az árfolyam, az idei teljesítmény pedig 10 százalékos emelkedés.