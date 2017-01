Nagyot sprinteltek Zsidayék, egyre közelebb a cél

Idén január 5-én jelentette be a Plotinus, hogy a cég vezetése kivezetné a tőzsdéről a vállalat részvényeit. Erről majd a vállalat közgyűlése dönt (várhatóan áprilisban), a Plotinus azonban addig is elkezdte visszavásárolni a saját részvényeit, amivel nyilván az a cél, hogy csökkenjen a közkézhányad, és egyre nagyobb legyen azoknak a tulajdonosoknak a részaránya, akik majd szavaznak a közgyűlésen a részvények kivezetéséről.A Plotinus eddig közel 378 ezer darab részvényt vett vissza, amire 2,15 milliárd forintot költött el, és egy korábbi közlemény alapján egyelőre nem is várható, hogy a közeljövőben újabb nagy volumenű részvényvisszavásárlást indítson a vállalat, a maradék, és esetlegesen szükséges likviditás megóvása érdekében, illetve mivel nem szeretnének a tulajdonukban lévő egyéb értékpapírok piacán szükségtelen és nagyarányú gyors eladói nyomást generálni, a saját értékpapír visszavásárlási programot a Plotinus egyelőre befejezettnek tekinti, új megbízásokat pedig nem ad. Az előző, 150 ezer darabos megbízásból még 2184 darab részvény a kereskedési könyvben van, ezt a mennyiséget azonban valószínűleg 1-2 napon belül megvásárolja a társaság.

A tulajdonosi struktúra a kivezetésről szóló bejelentés óta alaposan átalakult, a nagytulajdonosok nem adták el részesedésüket, a közkézhányad azonban 64,2 százalékról 23,6 százalékra csökkent, a saját részvények aránya viszont 16,7 százalékról 57,3 százalékra emelkedett.

A közelgő közgyűlés miatt azonban fontosabb az, hogy hogyan néznek ki a szavazati arányok. A kivezetésről szóló döntéshez a közgyűlésen részt vevő részvényesek 75 százalékának szavazata szükséges, így jelen állás szerint, ha minden részvényes jelen lesz, akkor az alábbi szavazati arányok alakulnak ki.

Ha minden részvényes elmegy a közgyűlésre, és azt feltételezzük, hogy a két nagytulajdonos és a szavazatelsőbbségi részvények együtt szavaznak a részvények kivezetésére, akkor együttesen csak 48,3 százaléknyi szavazat lesz a kivezetés mellett, ez pedig kevés a döntéshez. Persze nem valószínű, hogy minden részvényes jelen lesz, és ha igaz a feltételezésünk, hogy a nagytulajdonosok a kivezetés mellett vannak (nehezen elképzelhető, hogy az ő támogatásuk, de legalábbis tudtuk nélkül döntött a menedzsment a részvények kivezetéséről), akkor már akkor is összegyűlik 75 százaléknyi szavazat, ha a közkézhányadhoz tartozó kisrészvényeseknek kevesebb mint 31 százaléka elmegy a közgyűlésre, és a kivezetés ellen szavaz. Ennél is egyszerűbb a helyzet, ha a közkézhányadnak egy része már "baráti kezekben" van.