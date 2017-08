Nagyot szakítottak, akik erre a rákgyógyszergyártó cégre fogadtak

A Gilead 180 dollárt fog fizetni a Kite egy részvényéért, ami 29,4 százalékos prémiumnak felel meg a társaság pénteki záróárához képest.A Gilead bevételei az elmúlt negyedévekben legjobb esetben is stagnáltak, ami főként annak volt betudható, hogy a vállalat zászlóshajója, a hepatitis C kezelését célzó Harvoni esetében 95 százalékos a gyógyulási ráta, így az egyre növekvő verseny mellett lassan gyakorlatilag elfogynak a kezelésre szoruló páciensek. Igaz, a vállalat legújabb fejlesztése, a HIV kezelésére szolgáló NASH nagy reményekkel kecsegtet, azonban ez a készítménye még csak a klinikai vizsgálati fázisban van, így a piacra dobása még akár évekig is elhúzódhat.Mindezek miatt a Gilead befektetői már régóta várnak egy nagyobb felvásárlásra (több mint 5,5 milliárd dollár készpénzen ülnek), ami most végül meg is érkezett. A Kite-al mely vezetőnek számít a CAR-T területén, a leukémia irányába fog elmozdulni a vállalat. A CAR-t egyébként a gyógyszertudomány egy új iránya, az úgynevezett biologics: eddig a gyógyszertudomány a tüneti kezelésekről szól, a biologics pedig lehetővé teszi, hogy a betegségeket gyógyítsák, ne csak a tüneteket kezeljék (mint például a Harvoni esetében).Az akvizíció várhatóan 2017 negyedik negyedévében zárul le, a bejelentés hatására pedig a Kite árfolyama 28,9 százalékot, míg a Gileadé 0,3 százalékot emelkedett.