Nagyot ugrott az orosz gázimport Magyarországon

az orosz eredetű osztrák földgáz-behozatal pedig 80 százalékkal ugrott meg 2017 első öt hónapjában

Mintegytöbb földgázt szállított a Gazprom Magyarországra az idei január-májusi időszakban, mint egy évvel korábban - közölte az orosz állami gázmonopólium, abszolút adatot ugyanakkor nem publikált. 2016 egészében a társaság összesen 5,7 milliárd köbméter földgázt exportált Magyarországra, a szállítások azonban időben nem egyenletesen elosztva teljesültek.A kemény közép-európai tél több környező országban még a magyarországinál is nagyobb ugrást idézett elő az orosz gázexportban. Míg Bulgária "megúszta" egy hozzávetőleg 15 százalékos bővüléssel, a szerbiai export 42, a Görögországba irányuló szállítások 49, számolt be a Platts.com.A Gazprom korábban azt is bejelentette, vélhetőleg újra kell gondolnia az idei kitermelésre vonatkozó terveit a robusztus európai keresletet látva, amelynek hatásáratél végére.A társaságmennyiségű, az előző évit 12,5 százalékkal meghaladóföldgázt értékesített Európában, részben a rendkívül hideg tél, részben a nyomott olajárakkal együtt pangó gázáraknak is betudhatóan. Áprilisban Alexei Miller, a vállalat vezérigazgatója azt mondta , idén a Gazprom várakozásai szerintaz Európába szállított földgáz mennyisége, ezáltal várhatóan a társaság piaci részaránya is tovább bővülhet.