Nagyot zuhant a Bitcoin

A Bitcoin történetében augusztus elején egy fontos eseményre került sor, hivatalosan is " kettéosztották " a kriptovalutát. A bányászokat és szakértőket is megosztó esemény lényege, hogy az eredeti első Bitcoin blokkláncból kivált a Bitcoin Cash névre keresztelt továbbfejlesztett változat, amely nagyobb blokkokat képes kezelni és elvileg gyorsabb is lehet a későbbiekben, mint az eredeti kriptopénz. Az új, kisebb kriptopénz, a Bitcoin Cash kiválása nem zavarta meg a "régi" Bitcoin normális működését, annyira nem, hogy közel 2900 dollárról egészen 4440 dollárig emelkedett az árfolyam, ami 55 százalékos emelkedésnek felel meg.Tegnap azonban megtört a rali lendülete, a történelmi csúcshoz képest közel 500 dollárt esett a Bitcoin ára, ami 11 százalékos esésnek felel meg. Ma hajnalban újra 4000 dollár alatt volt az árfolyam. Az esés részben annak tudható be, hogy a befektetők elkezdték realizálni a profitot az augusztusi emelkedést követően, részben azonban technikai magyarázata is lehet. A napokban a Goldman Sachs vezető elemzője, Sheba Jafari megemelte a Bitcoin célárát 4800 dollárra, azonban figyelmeztetett, hogy egy komolyabb korrekció előtt állunk. A technikai elemzése alapján 4800 dollárig várja az árfolyamot, majd egészen 2200 dollár közelébe eshet a Bitcoin ára és ezt követően kaphat új erőre a kriptovaluta.

Forrás: coindesk.com

Ronnie Moas az évi 50-75 részvényajánlást és napi elemzéseket adó Standpoint Research alapítója rendkívül optimista a Bitcoin árfolyamával kapcsolatban, szerinte 50 000 dollár is lehet 10 éven belül, az érveiről itt írtunk részletesen.