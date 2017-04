Nap- és szélenergiából építik fel a Paksi Atomerőmű kapacitását

Az olasz társaság mexikói leányvállalata két projekt keretében összesen 754 megawatt névleges kapacitást épít ki, amelyek a Villanueva napelempark név alatt az amerikai kontinens és az Enel legnagyobb ilyen jellegű projektjei lesznek.A 427 és 327 megawattos két egység a terv szerint 2018 második felében kezdi meg a termelést, és a várakozások szerint évente összesen mintegy 1700 gigawattóra villamos energiát állíthat elő. A beruházással évente mintegy 780 ezer tonna szén-dioxid kibocsátását lehet kiváltani a fejlesztő szerint, amely első körben 650 millió dollárt fektet a projektekbe.Az Enel a Mexikó történetében első megújuló energia tenderen nyerte el a fejlesztési jogot 2016 márciusában. A szerződések értelmében a társaságnak 15 éves periódusra kell biztosítania a tisztaenergia-ellátást. A fentiek mellett az aukción egy harmadik projekt fejlesztési jogát is elnyerte az Enel: A 238 megawattos Don José építése szintén elkeezdődött, amely évente 539 gigawattóra áramot állít majd elő, mintegy 245 ezer tonna szén-dioxid kibocsátásától mentesítve az energiagazdaságot.Az Enel korábban befejezett fejlesztéseinek köszönhetően már jelenleg is 728 megawatt megújuló energiaforrás alapú áramtermelő kapacitást működtet Mexikóban, amelyből 675 megawatt a szélenergiára és 53 megawatt pedig a vízenergiára épül. A most bejelentett három napenergia projekt mellett a vállalat több, összesen 293 megawatt kapacitást képviselő szélenergia projektet is futtat. Minden folyamatban lévő fejlesztést is figyelembe véve az Enel teljes mexikói megújulóenergia-kapacitása hamarosan meghaladja majd a 2000 megawattot. Ez nagyjából megegyezik a Paksi Atomerőmű jelenlegi kapacitásával, ám mivel az időjárástól nagyban függő megújuló energiaforrásokról van szó, az atomerőműnél lényegesen kisebb mennyiségű villamos energia termelése várható tőle.