Napelemek: erős üzenet jött Brüsszelből

Kihasználatlan lehetőségek

Erős és ambiciózus kormányzati keretrendszerre van szükség, amely támogatja a tiszta energiaforrásokba való befektetést.

Minden országban rugalmas útiterveket kell bevezetni, amely nem csupán a változatosabb megújuló energia mix kialakulását segíti elő, de a villamos energia szektor kapacitáskérdéseit is kezeli.

A piaci szabályokat a fotovoltaikus napelemekhez kell igazítani, helyi rugalmas energiapiacokra van szükség.

A további költségcsökkentés és a legkedvezőbb megvalósítás érdekében össze kell gyűjteni a tenderek tervezése során felhalmozódott "best practice"-t, vagyis a legjobb gyakorlatokat.

Erőteljes, a saját termelést és fogyasztást támogató keretrendszerre van szükség annak érdekébn, hogy az energiaátmenet középpontjába a fogyasztók és közösségek kerüljenek.

Leszakadóban

Napjainkban már valóság, hogy az egyik legalacsonyabb költségen napenergiából lehet villamos energiát előállítani, az Európai Unió azonban korántsem aknázza ki maradéktalanul a napenergia hasznosításában kínálkozó lehetőségeit - mondta James Watson, az Európai Napenergia Szövetség (SolarPower Europe) vezérigazgatója a szakmai szervezet által 300 napenergia iparági és politikai döntéshozó részvételével megtartott brüsszeli csúcstalálkozón. A napenergiából előállított villamos energia költsége példátlanul alacsony szintre ereszkedett és tovább csökken. A dél-kelet-európai országokban már 3 eurócent/kilowattóra költséggel is lehet áramot termelni napenergiából, ami már olyan szint, amellyel más technológiák nehezen versenyeznek. Az európai napenergia ipar tehát készen áll arra, hogy nagyobb szeletet hasítson ki a globális piacból, ehhez azonban nyitott kereskedelmi politikára, és a tiszta technológiákat támogató iparpolitikára lenne szükség.A szervezet álláspontja szerint az Európai Bizottság Tiszta Energia Csomagja jó kiindulópontot jelent, és megteremti a lehetőséget az EU számára, hogy a jövő követelményeihez igazítsa energiaellátását. Ezzel együtt a csomag túlságosan konkrét és vitatható eszközöket tartalmaz, ezért arra kérik az Európai Parlamentet és a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a következő prioritásokat, amikor a csomagot tárgyalják:A szervezet szerint mindemellett a megújuló energiaforrások teljes energiamixen belüli részaránya tekintetében 2030-ra kitűzött célt minimum 35 százalékra kellene emelni a jelenlegi 27-ről, ami határozottan jelezné, hogy Európa visszatért a napenergia üzletbe.Az Európai Napenergia Szövetség korábban publikált, most megerősített adatai szerint míg 2015-ben világszerte összességében 50 gigawatt fotovoltaikus (PV) kapacitást installáltak a villamos energia hálózatokba, addig 2016-ban már több mint 76 gigawattot. A tavalyi évben mind az USA, mind Kína közel kétszer annyi napelemmodult telepített, mint 2015-ben.

Forrás: Solar Power Europe, Portfolio

Ezzel napjainkban összesen hozzávetőleg 305 gigawatt kapacitást üzemeltetnek a föld országaiban, míg például 2010-ben csak 50 gigawatt, az ezredfordulón pedig gyakorlatilag elhanyagolható mennyiség működött.A tendencia azonban korántsem egységes, az adatok pedig alátámasztják, hogy Európa leszakadóban van a napenergia termelés és az új kapacitások telepítése tekintetében is. Európában 2016-ban 6,9 gigawatt kapacitást telepítettek, ami 20 százalékkal elmarad a 2015-ben installált 8,6 gigawattól. Ugyanakkor az EU28-nál jóval kisebb népességű Amerikai Egyesült Államokban is több mint kétszer ekkora új kapacitást építettek be. Kínában 2016-ban körülbelül 34,2 GW új kapacitás jött létre, 125 százalékkal több, mint 2015-ben. Kínát az USA követi 14 gigawattal, ami szintén csaknem kétszerese az egy évvel korábbi 7,3 gigawattnak. Japán 8,6, India pedig 4,5 gigawatt új PV-kapacitást épített be.