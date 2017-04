Napelemgyárat épít a komáromi elektromosbuszgyár után a BYD

A BYD a világ legjelentősebb, elektromos buszgyártó vállalata, amely azonban gyakorlatilag a teljes globális tisztaenergia-szegmensre igyekszik kiterjeszteni aktivitását, mégpedig meglehetősen tempósan. A társaság március végén jelentette be, hogy 10 millió eurót fektet egy franciaországi elektromos autóbusz összeszerelő gyár fejlesztésébe, április elején pedig első európai üzemeként felavatta komáromi buszgyárát is.Most pedig azt közölte, hogy máris bővíti a 2015-ben Brazíliában, Campinasban létrehozott üzemét, amelyben a buszok mellett a világ első tűzbiztos és újrahasznosítható akkumulátorát is gyártották. Ezt a kört most fotovoltaikus napelem-modul gyártással, illetve az elektromos buszok számára készülő alvázak gyártásával is bővítik. Az alvázgyár induló kapacitása 720 darab lesz évente.A napelemek gyártásába első ütemben 45 millió eurót fektet a társaság, az üzemben két üveglap közé ágyazott paneleket fognak majd gyártani. Az úgynevezett duplaüveg technológiával készült panelek átlagosan 7 százalékkal több áramot képesek termelni, mint a hagyományos napelemek, a várható élettartamukat pedig 30-ról 50 évre emeli. Az üzem a terv szerint évente összesen 200 megawatt kapacitású napelemet fog gyártani első ütemben.A BYD a komáromi gyárban évente 400 elektromos autóbusz gyártását tervezi, a 6,2 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormány 925 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott. A tervek szerint a magyarországi gyár állítja elő azon buszok alvázszerkezetét is, amit egy brit partnerkapcsolat keretében az Egyesült Királyságban, valamint a készülő franciaországi gyárban szerelnek össze. A helyi és távolsági buszok mellett később targoncákat és könnyű haszongépjárműveket is gyártanak Komáromban.Az 1995-ben alapított BYD Company Ltd. piacvezető multinacionális csúcstechnológiai vállalat, amelynek központja a kínai Sencsenben található. A világ több mint 50 országában és régiójában van jelen megújuló energiára épülő megoldásaival. A kínai vállalat extrém gors globális terjeszkedést folytat, amelyben alapvető elve, hogy a gyártó kapacitásokat a regionális igényekhez igazodva telepíti. A BYD további nagy terveket dédelget Brazíliával kapcsolatban, a helyben fejlesztett technológiák arányát fokozatosan 20-ról 70 százalékra emelve 2022-ig.