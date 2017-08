Napenergia: masszív növekedést vár Magyarországon az Alteo

A társaság által alkalmazott modell segítségével gyakorlatilag 15 percenként kiszámolják, hogy mikor, melyik kapacitást érdemes termeltetni. Az ezek alapján összeállított úgynevezett fedezeti sorrend (merit order) alapján pedig mindig az aktuális helyzethez igazítható a működés.

Keresik a lehetőségeket

Verseny az elektromos kutakon? Az elektromobilitás terjedését lehetővé tevő töltőállomás-fejlesztéseket illetően ifj. Chikán úgy véli, megvalósítható lenne, hogy minden kúton több szolgáltató által kínált termék (villamos energia) is elérhető lenne, amelyek közül a fogyasztók az éppen legkedvezőbb ajánlatot választhatnák ki. Ez szerinte a nagyobb versenyt szolgálná, aminek előnyeit elsősorban a fogyasztók látnák.

A január-februári időszakban a hőmérsékleti viszonyok messze elmaradtak az átlagostól, márpedig az energiacégek a várható átlagos hőmérséklethez optimalizálják tevékenységüket; a fűtési igények kielégítése érdekében további villamosenergia- és gázbeszerzések váltak indokolttá, amit azonban csak igen magas áron lehetett realizálni - fejtette ki. Amint arról beszámoltunk , részben ennek hatására az Alteo csoport konszolidált EBITDA-ja 29 százalékkal 1,173 milliárd forintra csökkent 2017 első félévében a tavalyi hasonló időszakban elért 1,645 milliárd forintról.Ezzel együtt az első félévben az Alteo minden területen növelni tudta árbevételét, így az új, kivitelezési üzletágban is. A fejlesztésekhez kapcsolódóan, illetve azok megvalósulása után ugyanakkor a társaság a hőszolgáltatás átvételét sem zárja ki. Az októberben indult földgázkereskedelmi üzletág szintén jól teljesített, mivel e téren "jót tett" a hideg, a vevők igényei és fogyasztása jelentősen meghaladta a tervezettet.A napenergia hazai kilátásait illetően ifj. Chikán elmondta, masszív növekedés várható, szavai szerint "brutális, ami most kinéz". A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz tavaly év végéig beérkezett összesen több mint 2000 MW névleges fotovoltaikus napelem-kapacitás telepítésére vonatkozó engedélyből szerinte 500 és 1000 MW között valósulhatnak meg a fejlesztések. A fellendülésben pedig az Alteo is részt kíván venni. Magasabb számban is szeretnénk naperőműveket látni a portfóliónkban, erre utal, hogy augusztus elején az igazgatóság három, összesen 18,1 MW teljesítményű napenergiát hasznosító erőmű megvalósítási feltételeiről döntött, valamint jóváhagyta egy 2 MW teljesítményű szélerőmű akvizícióját, összességében 10 milliárd forint értékben - mondta.De a szélenergia kapcsán is azt gondolják, elférne még több kapacitás a rendszerben, ezért e téren is keresik az ígéretes akvizíciós lehetőségeket. A jelenleg Magyarországon üzemelő szélerőművek jelentős része 2018 és 2023 között kiesik a KÁT-rendszerből, márpedig sok üzemeltető már nem is tervez az ezt követő időszakkal - az Alteo elsősorban itt keresi az akvizíciós lehetőségeket.A hatásfok és az árak terén tapasztalható javulás miatt a naperőmű megtérülése meredeken emelkedett, amihez a hazai hozamkörnyezet javulása is hozzájárult, így a 2-3 évvel ezelőtti helyzettel szemben ma már számos befektető cég keresi a lehetőségeket a területen. A megújulók elterjedését az is segíti, hogy a nagyvállalatok hozzáállása is jelentősen módosult: a fenntartható működés szempontja sokkal fontosabb lett a korábbiaknál, ráadásul a vevők, ügyfelek is egyre inkább ebbe az irányba vezetik a társaságokat.A jelenlegi, viszonylag alacsony áramárak ugyanakkor nem támogatják a beruházásokat; a jelen áramárak mellett nem megtérülő befektetés az erőműfejlesztés. A piac ezért most részben arra vár, hogy az árak - illetve az áram/gáz spread - visszatérjenek a válság előtti szintre. K+F programja keretében az Alteo energiatároló rendszer fejlesztésével is foglalkozik, a projekt eredményeinek függvényében pedig a jövőben országszerte telepíthetnek ilyen megoldásokat, amely a kiegyenlítő funkció következtében magasabb részarányt tenne lehetővé a megújuló energiaforrások számára.